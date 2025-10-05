¡MotoGP firmemente no hay planes para agregar más de 22 calendarios de carreras!

VIVA – Motogp Asegúrese de no tener planes de expandir calendario carreras por encima de 22 seri por estación. Esta declaración fue entregada directamente por Carlos Ezpeleta, directora deportiva, Dorna Sports, como la organizadora oficial de MotoGP.

Según él, el objetivo principal de MotoGP no es multiplicar el número de series, sino mantener la calidad y la sostenibilidad de la competencia para seguir siendo ideales para el equipo, corredory tripulación.

Desde los últimos años, el número de series MotoGP ha aumentado de 18 a 22 carreras por temporada. Este aumento hizo que el evento de automovilismo más prestigioso del mundo se convirtiera en uno de los campeonatos con calendario el más poblado. Sin embargo, Ezpeleta afirmó que el límite de la serie 22 es el número máximo que no se pasará.

«No tenemos ninguna visión para expandir el calendario exceder las 22 carreras», dijo Ezpeleta. Chocar Domingo 5 de octubre de 2025.

«Queremos garantizar un equilibrio entre los desafíos deportivos, las cargas logísticas y el bienestar del equipo y los corredores», agregó.

Centrarse en la calidad, no la cantidad

Ezpeleta explicó que el calendario que era demasiado tiempo tenía el potencial de reducir la calidad de la competencia. Con el formato de carrera Sprint desde 2023, la carga de los pilotos ahora ha aumentado significativamente porque tienen que someterse a dos carreras un fin de semana. En una temporada completa, un corredor de MotoGP ahora puede sufrir más de 40 aperturas.

Esto ciertamente tiene un impacto en el corredor físico y mental, incluida la preparación técnica del equipo. Además, una agenda ocupada requiere que los recursos humanos y financieros sean mayores que cada equipo que compite.

Moto2 y Moto3 siguen siendo una parte completa del calendario

Moto3 Catalunya Race 2021.

En la misma ocasión, Ezpeleta también negó los rumores de que las clases Moto2 y Moto3 se reducirían en varias series fuera de Europa por razones logísticas. Según él, Dorna Sports sigue comprometido con toda la clase de los campeonatos mundiales de Moto3, Moto2 y MotoGP para aparecer en el mismo calendario en cada país.

«No tenemos la intención de eliminar Moto2 o Moto3 de una serie en particular. Todos los equipos expresaron su disposición para actuar en todas las carreras», dijo.

Desafíos de las instalaciones y el espacio de paddock