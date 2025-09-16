MotoGP debuta neumáticos Pirelli en Misano, el comienzo de la nueva era del mundo de las carreras

VIVA – El evento de automovilismo más prestigioso del mundo, MotogpListo para ingresar a la nueva ronda de historia al sostener debut Uso oficialmente de los neumáticos de Pirelli en la sesión de prueba posterior a esta temporada que se llevará a cabo en Misano Circuito mundial Marco Simoncelli, Italia.

Este evento se conoce como un momento importante que marca el final de la larga era de los neumáticos de Michelin, así como abrir una nueva hoja en la tecnología y la estrategia de las carreras de clase Premier.

Ban Pirelli Diablo Rosso IV Corsa Tipe Baru.

Este gran paso de transición sin duda será el foco principal del mundo de las carreras de motor porque el reemplazo de los proveedores de neumáticos no es algo que a menudo sucede a nivel de MotoGP. Estos cambios no solo implican un rendimiento técnico, sino que también implican estrategias, regulaciones motoras, al estilo de competir en la cima del mundo.

«Un momento muy importante nos espera el martes, justo en Misano: la primera prueba de neumáticos prototipo para MotoGP que se utilizará desde el Campeonato Mundial de 2027», dijo Viva el director de Racing de Pirelli, Giorgio Barbier.

El final de la era Michelin, el comienzo de un nuevo desafío

Desde 2016, Michelin ha sido el único proveedor de neumáticos para todas las clases de MotoGP. En ese período, Michelin Ban ayudó a crear una variedad de momentos tensos y una feroz competencia que se convirtió en el sello distintivo de este campeonato. Sin embargo, a partir de 2027, Pirelli asumirá la tarea importante.

Antes de que comenzara ese tiempo, Pirelli se someterá a una serie de pruebas intensivas, y la primera prueba realizada en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli es un primer paso crucial. El fabricante y los equipos de corredores probarán el rendimiento, el agarre, la resistencia y la consistencia Ban Pirelli En varias condiciones de pista.

Según el gerente técnico de Dorna Sports (organizador oficial de MotoGP), el objetivo principal de esta prueba es recopilar tantos datos como sea posible para que Pirelli pueda desarrollar productos que estén de acuerdo con las necesidades de motocicletas prototipo de alto rendimiento.

Momento histórico lleno de expectativas

Los representantes de Pirelli llamaron a esta oportunidad como un momento histórico, así como un gran desafío. Pirelli en sí no es un nombre extranjero en el mundo de las carreras: durante mucho tiempo han sido proveedores de neumáticos oficiales en el campeonato mundial de Superbike (WSBK), donde son conocidos como personajes de neumáticos que proporcionan una alta agarre y consistencia en el rendimiento a largo plazo.

Sin embargo, los desafíos en MotoGP serán muy diferentes. Las motocicletas MotoGP tienen una energía y velocidad mucho más altas, con una carga extrema de frenado y aceleración que requiere que los neumáticos funcionen al límite máximo. Esto es lo que hace que el debut de Pirelli en Misano considerara un momento importante que puede determinar la dirección del desarrollo de la tecnología de los neumáticos durante los próximos años.

Gran impacto en equipos y jinetes

La transición al nuevo neumático no solo afecta al proveedor, sino que también cambia el enfoque de todo el equipo. Los corredores técnicos y la tripulación deben ajustar la configuración de la motocicleta, la estrategia carrerasIncluso el estilo de correr para que coincidan con las características de los neumáticos nuevos.

Algunos corredores senior reconocen que los cambios en los neumáticos pueden cambiar la dinámica del campeonato en su conjunto. Un neumático con un carácter diferente o degradación diferente puede hacer que el mapa de fuerza del equipo cambie. El equipo que se adapta más rápido a los neumáticos de Pirelli puede ser inmediatamente un retador del título, mientras que la adaptación lenta puede estar muy por detrás.

El primer paso para la nueva era de MotoGP

La prueba de debut de Pirelli Tire en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli se convirtió en un importante primer paso hacia la temporada 2027, cuando se convirtieron oficialmente en el único proveedor. Para los fanáticos de MotoGP, esta es una oportunidad para presenciar una nueva historia que se está construyendo un nuevo capítulo que determinará cuál es la cara de la raza MotoGP en el futuro.

El éxito o el fracaso de esta prueba puede afectar la dinámica del campeonato a largo plazo, lo que lo convierte en uno de los momentos más esperados en el calendario MotoGP de este año.