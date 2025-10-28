MotoGP de Malasia es una advertencia, ¡Yamaha revela que todavía carece de motores V4!

VIVA -Tim yamaha Moto GP afronta otra dura prueba tras una decepcionante actuación en MotoGP Malasia 2025 en el Circuito de Sepang. En su segunda aparición, utilizó un prototipo de motor V4, un piloto de pruebas. Augusto Fernández admite que el nuevo proyecto de motor de Yamaha todavía requiere muchas mejoras importantes.

Lea también: ¡Reveló! Michelin explica la causa de la fuga del neumático de Pecco Bagnaia en el MotoGP de Malasia



Aunque se trata de un paso revolucionario para Yamaha, que ha sido fiel a los motores de cuatro cilindros en línea durante décadas, los resultados en Malasia demuestran que el V4 de Yamaha todavía no está preparado para competir al nivel competitivo de MotoGP. Fernández llegó a decir que su equipo «necesitaba algo más» para que esta moto fuera realmente digna de competir.



Monster Energy Yamaha MotoGP 2025

Lea también: Gresini Racing crea una dulce historia en Sepang, Alex Márquez y Aldeguer son el centro de atención



Segundo debut de Yamaha V4: de la esperanza al desafío

El prototipo Yamaha V4 se probó por primera vez en su debut público en Misano en septiembre de 2025. En ese momento, los resultados de las pruebas se consideraron bastante prometedores porque la nueva motocicleta mostró mejoras en aceleración y estabilidad.

Lea también: Dos equipos favoritos de MotoGP de Malasia perdieron debido a elecciones incorrectas de neumáticos



Sin embargo, la segunda prueba en Sepang, Malasia, terminó más allá de las expectativas. En dos días de carrera, Augusto Fernández tuvo dificultades para encontrar el ritmo, llegando incluso a quedar muy por detrás de la primera fila.

– En la Carrera Sprint finalizó con una diferencia de +25.412 segundos respecto al ganador.

– En la carrera principal, la diferencia se amplió a +47,060 segundos.

En cuanto a la velocidad máxima, la Yamaha V4 no ha mostrado ninguna mejora significativa. La nueva moto registró una velocidad máxima de 329,2 km/h, todavía por detrás de Ducati y KTM, que alcanzaron 341-343 km/h en la recta de Sepang.

Fernández explicó que todo el equipo tuvo que “empezar de cero” durante el fin de semana de Sepang. Los datos de configuración utilizados en Misano aparentemente no proporcionaron resultados similares en las condiciones climáticas y la superficie de la pista de Malasia, que eran mucho más cálidas y húmedas.

«Ha sido un fin de semana difícil para nosotros. Empezamos el fin de semana peor que cuando terminamos en Misano, por lo que parece que tenemos que empezar de nuevo para encontrar lo que necesitamos para encontrar nuestra base nuevamente», escribió Fernández, citado por VIVA de Chocar Martes 28 de octubre de 2025.

Fernández dijo que el equipo Yamaha había probado varias configuraciones electrónicas, relaciones de transmisión y ajustes de suspensión, pero no hubo mejoras significativas. Hizo hincapié en que el equipo necesitaba piezas nuevas, no sólo una nueva configuración.