MotoGP Balaton Park Ricuh! Alex Márquez y Jack Miller obtuvieron una cuadrícula de penalización de 3 posición

VIVA – Motogp Experimentando un momento caluroso en la sesión práctica Viernes antes del Gran Premio de Hungría, cuando Alex Márquez (Bk8 Gresini Racing) y Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) fueron sentenciados corredor otro en la fase crucial por delante de Q2.

¿Cuál es la causa de esta penalización?

Gresini Racer Alex Márquez

Ambos corredores fueron sancionados por los administradores de FIM porque se consideraba conducir demasiado lentamente en la línea de carreras durante los últimos 20 minutos de entrenamiento, cosas que violaron las reglas porque podía obstaculizar a otros corredores para buscar la posición de Q2. Alex Márquez fue acusado de bloquear a Jack Miller y Francesco Bagnaia En las esquinas 3 y 4, mientras que Miller interfiere con los escalones de Bagnaia en la curva 3.

Este castigo se aplica al comienzo de la carrera dominical, pero no afecta la red de sprint de MotoGP el sábado.

Las reacciones y perspectivas de los corredores

Alex Márquez declaró que en realidad sintió víctima del lento comportamiento de los colegas. Según él, el atasco de tráfico comenzó cuando estaba sufriendo una vuelta voladora y encontró que Diggia (Fabio en Giannantonio) se detuvo en el medio de la pista, preparándose para rodar su propia vuelta. Trató de evitar seguir la línea de carreras, pero aún consideró inquietante.

«Soy muy rápido, pero en la esquina 4 descubrí que Jack dejó de seguir a alguien, y también Diggia estaba preparando una vuelta rápida. Realmente me molestan … desde entonces, traté de quedarme de lado y no molesté a nadie, dijo, citado por Viva del accidente el sábado 23 de agosto de 2025.

Mientras tanto, Jack Miller ve que Alex reacciona a Diggia y de repente está en el medio de la pista en una posición inapropiada, justo cuando estaba a punto de comenzar su propia vuelta caliente. «No fue el momento adecuado para hacer eso … pero afortunadamente fue en el primer neumático, y podemos arreglar un poco en el segundo neumático», explicó.

Francesco Bagnaia, quien se convirtió en una fiesta interrumpida, hizo un comentario de que estaba tratando de correr el mejor cuando vio a Miller y Márquez chocarse entre ellos en el medio de la pista.

Una pelea en medio de una apretada pista de Balaton Park

Balaton Park es conocido como un circuito estrecho y técnico, desencadena una situación complicada durante la sesión de entrenamiento. Muchos corredores intentan encontrar un espacio deslizante o seguro para una vuelta óptima, pero el margen de error es muy delgado. Márquez también se dio cuenta de que el carácter de este nuevo circuito complicó aspectos de la gestión de posición en la pista.

Francesco Bagnaia de MotoGP Qatar

Impacto de penalización en el fin de semana de MotoGP

Ambas sanciones tienen el potencial de influir en las estrategias de la carrera dominical. Alex Márquez, quien ocupa la tercera posición más rápida ese día, comenzará desde la posición de tres redes más atrás, aumentará la presión durante la carrera. Jack Miller, quien terminó 17º en la sesión de entrenamiento, será retrasado más lejos de los resultados de sus calificaciones, lo que probablemente también influye en sus posibilidades de calificar directamente a Q2. Además, el impacto en la estrategia del equipo y el ritmo de carreras en medio de la feroz competencia ciertamente no es pequeño.