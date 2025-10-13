MotoGP 2027 cambiará por completo, ¡pero Ducati sigue siendo el equipo favorito!

VIVA – Cambiar lo grande pronto sacudirá al mundo MotoGP en estación el próximo 2027. Las nuevas regulaciones reducirán la capacidad del motor, eliminarán equipos avanzados como dispositivos de altura de manejo e introducirán nuevos proveedores de neumáticos. Pero en medio de todos los cambios, ducati Todavía se cree que es el equipo favorito que dominará esta nueva era.

Hasta mediados de la temporada 2025 de MotoGP, Ducati sigue siendo la fuerza dominante en la pista. Fabricante El italiano vuelve a liderar clasificación constructor y ocupan las tres primeras posiciones en la clasificación de pilotos por medio de Marc Márquez, Francesco Bagnaia y Alex Márquez.

Marc Márquez con una moto Ducati en MotoGP 2025

De las 18 series que se han realizado.

Ducati registró 16 victorias, perdiendo sólo dos veces cada una ante Johann Zarco (Honda) en Le Mans y Marco Bezzecchi (Aprilia) en Silverstone. Estas extraordinarias estadísticas hacen que mucha gente crea que Ducati volverá a batir el récord de victorias en una temporada de MotoGP.

No sólo eso, su comportamiento estable en diversas pistas, tanto en circuitos rápidos como Mugello como en circuitos técnicos como Sachsenring, demuestra que la superioridad de Ducati no se debe sólo a sus potentes motores, sino también al resultado de un perfecto equilibrio entre tecnología, aerodinámica y estrategia de carrera.

MotoGP sufrirá lo que muchos llaman el “Gran Reinicio 2027”, es decir, cambios importantes en las reglas técnicas. El objetivo principal de este cambio es reducir las velocidades extremas, aumentar la seguridad del conductor y equilibrar la competencia entre fabricantes.

Una de las voces más influyentes proviene de Miguel Oliveira, quien recientemente anunció su paso de MotoGP a WorldSBK. Según él, Ducati tiene una base sólida para seguir siendo un equipo líder a pesar de que las regulaciones han cambiado drásticamente.

«No, no lo creo. Este cambio no será negativo para Ducati», afirmó Miguel Oliveira, citado por VIVA. Chocar Lunes 13 de octubre de 2025.

Oliveira también añadió que los cambios de neumáticos y la eliminación de dispositivos aerodinámicos activos serán un desafío para todos los fabricantes, pero se considera que Ducati es la más preparada para adaptarse debido a su extensa base de datos técnica y sus consistentes capacidades de prueba.

Ducati Lenovo MotoGP Team 2025 Marc Márquez y Francesco Bagnaia

Aunque Ducati es la favorita, otros fabricantes también han mostrado avances significativos. Aprilia, a través de Marco Bezzecchi, ha logrado penetrar entre las cuatro primeras posiciones de la clasificación y suele ser una seria amenaza en el circuito rápido.