¡MotoGP 2026 lanzó oficialmente un nuevo calendario, la Copa Mundial de Bagger Harley-Davidson se animó!

VIVA – Motogp ha lanzado calendario Temporada 2026, incluida 22 series carreras En todo el mundo mantiene la misma cantidad que la temporada 2025. Una de las grandes sorpresas es el regreso del Gran Premio de Brasileño después de más de 20 años de ausencia, que se llevará a cabo en el Circuito Senna de Ayrton, Goiânia, a partir de marzo de 2026. Esto es parte de la estrategia de expansión MotoGP en el mercado sudamericano.

Mientras tanto, el Gran Premio Argentino se tachó desde el calendario 2026, aunque se estimó que podía regresar en 2027. Por otro lado, India no se ha incluido en el calendario 2026, lo que aumenta la incertidumbre de los eventos en este mercado asiático.

Date cuenta de la variedad de contenido de raza: la singularidad de la nueva clase de apoyo

MotoGP también anunció el lanzamiento de la Copa Mundial Harley-Davidson Bagger, la primera clase de carreras de apoyo que transporta una embolsadora de motos (giras grandes) en la carrera MotoGP. Esta serie tendrá lugar en seis rondas que acompañan el evento MotoGP en América y Europa, donde cada ronda presenta dos carreras, con un mínimo de seis equipos cada uno de los dos corredores (Harley espera que haya ocho equipos).

Copa Mundial de Bagger RUNDOWN 2026:

América GP (Austin, AS): 27–29 Maret

GP italiano (Mugello): 29-31 de mayo

GP holandés (Assen): 26–28 de junio

GP británico (Silverstone): 7–9 Agosto

GP de Aragón: 28-30 de agosto

GP austriaco (Red Bull Ring): 18–20 de septiembre

Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Maverick Vinales de MotoGP Qatar 2025

El CEO de Harley-Davidson, Jochen Zeitz, expresó su entusiasmo por esta iniciativa, llamándolo un paso valiente en la ambición global de Harley-Davidson. Dorna (Organizador de MotoGP) también es compatible completamente, vea esta clase como una forma de expandir la atracción de MotoGP sin mantenerse alejado del ADN de carreras, así como conectar deportes con íconos culturales de los Estados Unidos.

«Siempre estamos buscando formas de innovar y desarrollar, tanto en la pista para nuestro registro de audiencia junto con nuestra evolución, así como de expandir el alcance de este deporte», dijo Dorna, según Viva Automotive, desde Crash Sábado 16 de agosto de 2025.

«Esta será una adición fantástica para los fines de semana de carrera para los fanáticos en el lugar, al tiempo que conecta nuestro deporte con una de las marcas de vida y cultura más emblemáticas de América del Norte», agregó.