¡Motoe Racing se pospone! Esta es la razón oficial de MotoGP

VIVA – En un desarrollo sorprendente para el mundo de las carreras de motor, el organizador Motogp anunció oficialmente que evento carreras motor eléctrico Motoe Entrará en el tiempo de pausa temporal.

Esta decisión se anunció hacia el final de la temporada 2024 e inmediatamente se convirtió en el centro de atención de los fanáticos y los actores de la industria automotriz.

«Motoe ha presentado acciones extraordinarias sobre pistas de carreras y nombrado a los campeones y ganadores, desempeñando un papel importante en la misión de MotoGP para innovar, sin miedo, y nunca dudé en sostener algo nuevo», dijo el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta «, fue citado por Viva desde Viva desde Chocar Jum’at, 12 de septiembre de 2025.

«A medida que nuestros esfuerzos para continuar innovando, tanto dentro como fuera de la pista, también tenemos que atrevernos a escuchar la base de nuevos fanáticos y audiencias que queremos contactar y observar el desarrollo del mercado», agregó.

Retraso de moto de fondo

Motoe se celebró por primera vez en 2019 como un esfuerzo para llevar carreras ecológicas al calendario oficial de MotoGP. Usando un motor eléctrico hecho por Energica al principio, y luego reemplazado por el fabricante de Ducati como el único proveedor de motores eléctricos desde 2023, este evento se predijo como el futuro de las carreras de dos ruedas.

Sin embargo, con el tiempo, el nivel de interés de la audiencia no estaba de acuerdo con las expectativas. Aunque la tecnología continúa creciendo, el atractivo esperado del entretenimiento aún no se ha realizado plenamente.

El organizador reconoció que una de las principales razones de este retraso fue la baja participación de la audiencia directamente y digital en comparación con las clases principales como MotoGP y Moto2.

Fan y respuesta industrial

Esta decisión de aplazamiento no es simplemente los resultados de las evaluaciones internas, sino que también responde a los aportes de los fanáticos y los actores de la industria. Muchos fanáticos sienten que la sensación y el sonido típico de las motos de carreras que han sido la atracción principal no pueden ser reemplazadas por un motor eléctrico tranquilo.

Además, algunos equipos y patrocinadores también comenzaron a reconsiderar su inversión, especialmente porque el costo de desarrollar tecnología de electricidad sigue siendo relativamente alto, mientras que el impacto de la exposición no se ha maximizado.

Los cambios en la tendencia industrial que se enfocan en la innovación de la eficiencia del motor alimentada también ayudaron a fortalecer esta decisión de paréntesis.

Impacto Corredor y equipo

Para los corredores y equipos que han competido en Motoe, esta decisión ciertamente causó incertidumbre. Algunos jóvenes corredores hacen de esta clase un tramposo a un evento de carreras más grande.

El organizador promete brindar apoyo y encontrar ubicaciones alternativas para los corredores en otras clases como Moto3 o World SuperSport, para que sus talentos sigan canalizados.

El futuro de Motoe aún está abierto

A pesar de ingresar al período de pausa, Dorna se deporta como el promotor de MotoGP enfatizó que esta decisión no significa que Motoe se disolviera permanentemente.

Planean evaluar el concepto de este evento en su conjunto, incluido el formato de raza, tecnología motora y cómo mejorar la experiencia de la audiencia.

Ilustración del motor de motor Davinci Motor eléctrico

Si todos los aspectos se pueden ajustar para ser más interesantes y eficientes, lo más probable es que Motoe vuelva en el futuro con una nueva cara que es más competitiva y atrae la atención del público más amplio.

Motoe Delay refleja la dinámica del mundo de las carreras modernas que deben equilibrar la innovación tecnológica y los gustos de los fanáticos. Aunque muchas partes lamentaron esta decisión, el paso se consideró necesario para mantener la sostenibilidad y el atractivo completo del evento MotoGP a los ojos de los fanáticos mundiales. El mundo de las carreras ahora espera cómo se volverá en forma del futuro de esta competencia de motor eléctrico.