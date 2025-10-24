Moto retro italiana, este es el último precio de Moto Guzzi octubre de 2025

Jacarta – Marca de motos italiana, Moto Guzzicontinúa manteniendo su existencia en el mercado de motocicletas premium de Indonesia. Basándose en un diseño clásico combinado con tecnología moderna, cada modelo de Moto Guzzi ofrece una experiencia de conducción distintiva y elegante.

Visto VIVA Automotriz en el sitio web oficial, viernes 24 de octubre de 2025, precio de moto Moto Guzzi en Indonesia oscila entre 500 millones y cerca de mil millones de rupias.

El modelo más popular de la familia Moto Guzzi es el V7 Stone, que ahora tiene un precio de 527.000.000 IDR. Esta moto de estilo retro tiene un motor de 850 cc con fuertes características de par, así como un diseño italiano minimalista que es popular entre los fanáticos de las motos clásicas modernas.

La siguiente variante, la V7 Special Edition, se vende a 539.500.000 IDR. Este modelo viene con un toque de colores y detalles más elegantes, así como con un rendimiento del motor que sigue respondiendo durante viajes largos y diarios.

Para los amantes del look deportivo, el V7 Stone Corsa tiene un precio de 546.500.000 IDR. Esta versión tiene un carácter café racer más agresivo con colores típicos de las carreras y detalles de la carrocería que enfatizan la sensación de velocidad.

Al pasar a la clase de aventura, el V85 TT Travel es la opción para los conductores a quienes les gustan los viajes de larga distancia. Esta motocicleta se vende por 692.000.000 IDR y está equipada con características completas como parabrisas alto, alforjas y modos de conducción para diversas condiciones de la carretera.

Para el segmento de motos de turismo modernas, la Moto Guzzi V100 tiene un precio de 750.000.000 IDR. Esta motocicleta es un símbolo de la última innovación de Guzzi, que incorpora el primer motor V-twin de 1.042 cc refrigerado por líquido, así como una avanzada tecnología electrónica para el confort de conducción.

Mientras tanto, el modelo más alto Moto Guzzi Stelvio es el buque insignia de la gama 2025. Con un precio de 850.000.000 IDR, el Stelvio combina un diseño típico de gran aventura europeo con un alto rendimiento y las últimas tecnologías, incluido el radar para el sistema de asistencia al conductor.