Motivos de la sanción de MotoGP de Australia a Francesco Bagnaia y Brad Binder

VIVA – Dos grandes nombres en el mundo MotoGPFrancesco “Pecco” Bagnaia (equipo Ducati Lenovo) y Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), recibido oficialmente pena parrilla de tres posiciones para la carrera principal del Gran Premio de Australia de 2025. Esta decisión fue anunciada por FIM Panel de Comisarios de MotoGP tras revisar dos incidentes diferentes ocurridos en la sesión de clasificación en el circuito de Phillip Island.

La penalización no sólo cambia la alineación inicial para la carrera del domingo, sino que también tiene el potencial de afectar la estrategia de ambos en la búsqueda de puntos importantes en la clasificación mundial.



Piloto de Ducati, Pecco Bagnaia

Cronología y antecedentes de la decisión

Durante la sesión de clasificación del sábado, los pilotos se esforzaron por marcar el mejor tiempo en la famosa pista rápida y ventosa. Sin embargo, en medio de la intensidad de la competición, dos incidentes llamaron la atención de los supervisores de la competición.

– Se consideró que Francesco Bagnaia estaba «conduciendo demasiado lento y obstruyendo a otros pilotos» en la pista (conduciendo lento y molestando a otros corredores), específicamente Marco Bezzecchi de Aprilia Racing.

Este incidente ocurrió en la sesión de Clasificación 2 (Q2), donde todos los mejores corredores compitieron por hacerse con la pole position. Según el informe del comisario, Bagnaia estaba en la pista sin prestar atención a la presencia de Bezzecchi, que iba a exceso de velocidad, obstaculizando así la marcha de su rival.

– Brad Binder, piloto sudafricano de KTM, también vivió una situación similar en la sesión de Clasificación 1 (Q1). Se consideró que estaba bloqueando a Johann Zarco del LCR Honda cuando el piloto francés estaba registrando un tiempo de vuelta rápido.

Estas dos infracciones se clasifican como primeras infracciones, pero siguen siendo lo suficientemente graves como para justificar una reducción en la posición inicial en tres posiciones en la parrilla.

Curiosamente, aunque Luca Marini (Repsol Honda) también estuvo en el lugar del incidente entre Bagnaia y Bezzecchi, los comisarios no le impusieron ninguna sanción porque se consideró que no habían tenido un papel directo en el incidente.

Impacto en la posición inicial y la estrategia del equipo



El piloto de Red Bull KTM, Brad Binder, campeón del MotoGP de Austria 2021

La penalización de tres posiciones en la parrilla tiene un gran impacto en la estrategia de carrera, especialmente en un circuito como Phillip Island, que tiene una pista rápida y fuertes vientos, donde la posición de salida determina en gran medida las posibilidades de terminar en el podio.