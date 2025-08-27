Mother Teresa Biopic ‘Mother’ abre horizontes de Venecia, revela el trailer

Variedad está presentando exclusivamente el primer trailer de «Madre«Protagonizada por Noomi Rapace como Madre Teresaque está abriendo el Festival de Cine de VeneciaHorizons Strand.

El trailer del proyecto de la directora Teona Strugar Mitevska ofrece un vistazo al período formativo de una de las figuras religiosas más complejas de la historia durante un momento fundamental en el viaje espiritual de Teresa.

Ambientada en Kolkata, India, en agosto de 1948, «Madre» sigue a Teresa, madre superior del Convento de las Hermanas de Loreto, mientras espera ansiosamente permiso para dejar su monasterio y crear una nueva orden religiosa. El drama, filmado en inglés, se centra en siete días fundamentales en la vida del futuro santo cuando enfrentó un dilema que desafió sus ambiciones y fe.

Rapace lidera el elenco junto a Sylvia Hoeks y Nikola Ristanovski en la coproducción de Belgium-North Macedonia. La producción internacional reúne a Entre Chien et Loup, hermanas y hermano Mitevski, Rainy Days Productions, Frau Film, SCCA/Pro.ba y Raging Films.

Mitevska, quien anteriormente exploró la vida de la madre Teresa en su documental «Teresa y yo», se basa en una extensa investigación que incluye entrevistas con las últimas hermanas vivas que presenciaron el personaje del santo. El director posiciona a su protagonista no como una santa tradicional, sino como «casi un CEO de una empresa multinacional, implacable y ambiciosa», como dice en la declaración de su director.

El cineasta reconoce los aspectos controvertidos de su tema, particularmente la postura de Teresa sobre el aborto, mientras elige examinar a la mujer antes de convertirse en el santo reconocido a nivel mundial.

El guión, escrito por Goce Smrevski, Mitevska y Elma Tataragić, presenta lo que el director llama «una historia femenina» que evita las narrativas tradicionales del martirio.

Los créditos técnicos incluyen cinematografía de Virginie Saint Martin, edición de Per K. Kirkegaard y diseño de producción de Vuk Mitevski. El puntaje proviene de Magali Gruselle y Flemming Nordkrog, con un diseño de sonido de un equipo que incluye a Peter Albrechtsen y Kristoffer Salting.

Kinology maneja las ventas mundiales para el proyecto, con Adler Entertainment distribuyendo en Italia.

Mira el trailer aquí: