Mother Dairy para transmitir el 100 por ciento de beneficio GST del 22 de septiembre







Mother Dairy dijo el martes que transmitirá beneficios de reducción de GST al 100 por ciento para los consumidores y la mayoría de sus productos, incluidos los productos lácteos de valor agregado y los alimentos procesados ​​(bajo la marca Safal) se volverán más baratos con efecto a partir del 22 de septiembre.

«Como organización centrada en el consumidor, estamos transmitiendo el 100 por ciento del beneficio fiscal para nuestros clientes, a partir del 22 de septiembre de 2025, manteniéndose al día con el espíritu de esta reforma», dijo Manish Bandlish, director gerente. Mother Dairy es una conocida subsidiaria de la Junta Nacional de Desarrollo de Lácteos (NDDB). Su cartera completa ahora cae bajo la losa de impuestos exento/nulo o más baja del 5 por ciento.

