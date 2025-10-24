‘Mother Bhumi’ de Fan Bingbing presenta tráiler antes del Tokyo Bow

Se ha lanzado un avance de “Madre Bhumi”, el último largometraje del director malayo Chong Keat Aunprotagonizada por la superestrella china Fan Bingbing en su regreso al cine internacional.

La película tiene su estreno mundial en competición en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

El drama, que también está protagonizado por Natalie Hsu de Hong Kong, el actor taiwanés-japonés Bai Run-yin y la veterana del teatro malaya Pearlly Chua, está ambientada en la Malasia de finales de los años 1990 en medio de disturbios políticos. Fan interpreta a Hong Im, una granjera viuda y curandera ritual que lucha por proteger a su familia en una aldea multiétnica de cultivo de arroz mientras se resiste a la confiscación de tierras durante el día y realiza exorcismos durante la noche.

La película explora cómo los conflictos de la era colonial resurgen a través de eventos sobrenaturales, con espíritus que regresan y magia negra que se agita mientras el legado del imperio acecha a la tierra y a sus habitantes en el valle de Bujang.

Chong, cuya película anterior “Snow in Midsummer” ganó el premio Musa Cinema & Arts en Venecia y el premio Firebird en Hong Kong, aporta su historia personal al proyecto. El director creció en una aldea de arrozales en la frontera entre Malasia y Tailandia.

“El legado del colonialismo persiste en las actuales disputas territoriales y fronterizas, algunas de las cuales se remontan al Tratado anglo-siamés de 1909”, dijo Chong. «‘Mother Bhumi’ sigue a mujeres de los márgenes, ejerciendo silenciosamente su poder femenino para enfrentar el odio y la injusticia arraigados en las fronteras, la etnia, la política y el patriarcado».

Para Fan, el papel marca un regreso continuo luego de su aparición en “Green Night”, que se estrenó en la sección Panorama de Berlín en 2023. Anteriormente ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y los premios del cine asiático por “I Am Not Madame Bovary”.

La producción es una coproducción entre Malasia, Hong Kong, Italia y Arabia Saudita entre Janji Pictures Production, Volos Films Italia y Southern Islet Pictures. Wong Kew Soon, Stefano Centini y Zoey Teng son los productores, con el apoyo del Foro de Financiamiento de Cine de Hong Kong-Asia y el Fondo del Mar Rojo.

La película cuenta con fotografía de Leung Ming Kai, diseño de vestuario de Elaine Ng y asesoramiento de edición de Walter Fasano. La partitura original está compuesta por Yii Kah Hoe y el propio Chong, con diseño de sonido de Tu Du-Chih y Fiona Chang.

Los diálogos están en mandarín, hokkien, tailandés y malayo, lo que refleja el entorno multiétnico de la historia.

Rediance se encarga de las ventas internacionales.

Mira el tráiler aquí: