Mostremos sentido cívico al menos en el Metro







La línea 3 del Metro Aqua de Mumbai ahora muestra un número de pasajeros en auge y los viajeros la utilizan para viajar entre Jogeshwari y Cuffe Parade. Los taxis y los autobuses BEST han registrado una caída de pasajeros. Hay buen humor festivo por todas partes. Sin embargo, también tenemos deprimentes como gente escupiendo y tirando basura en el nuevo sistema de tránsito rápido.

El Corporación ferroviaria del metro de Maharashtra (Metro de Maha) ha prohibido el transporte de tabaco, cigarrillos, encendedores, bombonas de gas, alcohol, animales de compañía y cualquier otro material inflamable. Sin embargo, a pesar de estas prohibiciones, los viajeros continúan infringiendo las reglas, dejando desagradables manchas de saliva de tabaco en las estaciones. Las estaciones de Metro recién construidas ya están perdiendo su brillo debido a las marcas rojas de tabaco y saliva paan en paredes y andenes.

No queremos presenciar ni tener que luchar contra esto en ningún Metro de la ciudad. Como viajeros, criticamos rápidamente y exigimos mejores comodidades. Algo de esto está justificado, pero también hay otra cara de la moneda. Nos corresponde a nosotros respetar esas instalaciones y nuestra ciudad y país. Estos sistemas e infraestructura se han creado con nuestros fondos o impuestos, entonces, ¿cómo podemos contaminarlos de esta manera?

Desde edificios hasta carreteras y brazos de transporte, vemos este dolor paan en varios lugares. Los anuncios y las multas pueden ser una forma de abordar esto. Sin embargo, el más poderoso es un cambio de mentalidad. Higiene y la limpieza, la disciplina y el cumplimiento de las normas necesitan un gran impulso en nuestro país. Es necesario cambiar la actitud de «somos-sólo-así». Inculquemos esto desde la infancia y hagámoslo parte de nuestro ADN colectivo.





