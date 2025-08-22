Mostrando nuevo KK, Erika Carlina se convirtió en la jefa de la familia sin el nombre de un padre para el niño

Yakarta, Viva – Erika Carlina Nuevamente llamó la atención pública después de hacer cargas en la historia de Instagram. En esta publicación, la actriz y modelo de 31 años exhibió la identidad oficial de su primer hijo, Andrew Raxy Neil, que tenía solo tres semanas.

El pequeño bebé resultó tener una tarjeta de identidad rosa (KTP). El documento contiene información detallada a partir del nombre completo, el lugar y la fecha de nacimiento, el género, la religión, hasta la dirección de la residencia. Erika también agregó una breve declaración en su carga.

«KTP de Enduwww muy molesto», escribió Erika, citado el viernes 22 de agosto de 2025.

Sin embargo, el centro de atención público se centró en otros documentos que fueron exhibidos por Erika, a saber, Tarjeta familiar (KK) Último. En el KK, solo se registraron dos miembros de la familia, a saber, Erika y Andrew. Curiosamente, Erika fue registrada como un solo jefe de familia sin incluir la cifra del padre.

«El nombre de la cabeza de la familia: Erika Carlina Batlawa Soekri», sonó los datos en el KK.

Además, los datos en el documento muestran que Erika nació en Cilacap, mientras que Andrew nació en Yakarta. Ambos son católicos. El certificado de registro civil mostrado por la actriz también confirma su estado como padre soltero.

El público había sido sorprendido previamente por el viaje de embarazo de Erika. Se las arregló para cubrir su estómago distendido por hasta 9 meses, a menudo apareciendo con ropa suelta y rara vez apareció en espacios públicos.

La presión y el problema que le sucedió hicieron que Erika finalmente decidiera contar historias abiertamente a través del podcast Deddy Corbuzier. Afirmó haber recibido una amenaza de un grupo de WhatsApp, donde el autor intelectual era ex amigo y padre de su bebé, Dj panda.

En esa ocasión, Erika llamó sin rodeos al bebé que nació el resultado de una breve relación con DJ Panda. Sin embargo, DJ Panda nunca ha estado presente acompañando desde el embarazo hasta el parto.

Precisamente DJ BravyEl amante de Erika en este momento, que siempre es fiel a su lado. El DJ de Yakarta incluso acompañó la sala de partos y fue viral porque hizo el contacto de piel a piel con Andrew poco después del nacimiento. Aunque el público elogió la acción, Bravy insistió en que no tenía la intención de reemplazar el papel de los padres biológicos.

Ahora, con la emisión del nuevo KK, Erika Carlina tiene oficialmente el estado de un solo jefe familiar que lucha por criar a Andrew solo, mientras recibe el apoyo total de las personas más cercanas a ella.