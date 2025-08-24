Mostrando el poder legal, el padre de Arya estaba llorando de la historia detrás del nacimiento de Arya Daru

Yogyakarta, Viva – La atmósfera de emoción envolvió una conferencia de prensa en Yogyakarta cuando Subaryono habló. Él es ayah del fallecido Arya Daru BlackJóvenes diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) que fue encontrado muerto trágicamente con una cara envuelta alrededor de cinta adhesiva amarilla.

Con una voz temblorosa y ojos llorosos, Subaryono cuenta lo difícil que es perder al único hijo que nació después de su larga lucha y su esposa.

«Fue un golpe muy pesado para nuestra familia muchas cosas que nos hicieron caer, y los sin indefensos fuimos solo mis dos esposas y nos quedaron», dijo Tvonenews, el domingo 24 de agosto de 2025.



Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Arya Daru fue encontrada sin vida en su sala de mesa en Guest House Gondia, Menteng, Central Yakarta, martes 8 de julio de 2025. Subaryono afirmó que la noticia fue un gran golpe que hizo que él y su esposa sintieran el mundo colapsado.

«Nuestro único hijo que hemos estado esperando después de tres abortos involuntarios fallidos. Hemos encontrado el cuarto trato de un bebé que llamamos Arya Daru Pangayunan», dijo.

La familia señaló oficialmente autoridad legal Supervisar el caso de la muerte de Arya. El asesor legal, Nicholay, enfatizó que este caso no era solo una cuestión de criminal, sino también sobre los derechos humanos (HAM).

«Si digo, ¿por qué queremos aceptar como asesores legales de la familia del difunto? Todo esto se debe únicamente a ver, el lado de los derechos humanos de los derechos humanos (Ham) y el lado de interés público de la familia y del difunto», dijo Nicholay.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.