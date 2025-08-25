Moscú dice que los misiles de Kyiv casi golpean la planta nuclear







Rusia acusado Ucrania El domingo de lanzar ataques con drones que provocaron un fuego en una planta de energía nuclear en su región occidental de Kursk durante la noche.

Funcionarios rusos dijeron que varias instalaciones de energía y energía fueron atacadas. El incendio en la instalación nuclear se extinguió rápidamente sin que se reportara lesiones. Mientras que el ataque dañó un transformador, los niveles de radiación permanecieron dentro de los rangos normales.

El Naciones Unidas’ Nuclear Watchdog dijo que era consciente de los informes de los medios de comunicación que un transformador en las plantas había incendiado «debido a la actividad militar». También se informó un incendio en el puerto de UST-Luga en la región de Leningrado de Rusia, hogar de una importante terminal de exportación de combustible.

Rusia dijo que interceptó 95 drones ucranianos sobre el territorio ruso durante la noche hasta el domingo. Ucrania dijo que Rusia disparó 72 drones y señuelos, junto con un misil de crucero, durante la noche hasta el domingo, de los cuales 48 drones fueron derribados o atascados.

El primer ministro canadiense llega a Ucrania

El primer ministro canadiense Mark Carney llegó a Ucrania en Día de la Independencia. «Acabo de llegar a Kiev, Ucrania. En este Día de la Independencia de Ucrania, y en este momento crítico en la historia de su nación, Canadá está intensificando nuestro apoyo y nuestros esfuerzos hacia una paz justa y duradera para Ucrania», escribió el primer ministro en un puesto en X. También enfatizó que Canadá aumentará su apoyo para lograr la paz y resolver la crisis.

