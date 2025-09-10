Mos Nityanand Rai es removedor de la victoria de Radhakrishnan como vicepresidente "Las líneas del partido son Cro







Siguiendo la victoria de NDA CP de Radhakrishnan en el Elección vicepresidencialLos ministros de la Unión del Estado Nityanand Rai y Sanjay Seth lo felicitaron, calificándolo de una victoria significativa y merecedora. En declaraciones a Ani, Nityanand Rai también elogió el liderazgo central de la NDA por seleccionar un candidato «merecedor» y dijo que los resultados, incluso las líneas del partido, se cruzan para elegir al candidato correcto.

Mos Nityanand Rai dijo: «Muchas felicitaciones al vicepresidente. El primer ministro y el liderazgo central de la NDA han elegido a una persona merecedora como el candidato vicepresidencial, y hoy se ha logrado una espléndida victoria.

Mos Sanjay Seth también expresó su felicidad, diciendo: «Es la fortuna del pueblo de Jharkhand que el presidente del país, Droupadi Murmu, fue una vez nuestro gobernador, y ahora CP Radhakrishnan, que también sirvió como nuestro Gobernadorse ha convertido en el vicepresidente. Esta es una gran victoria. La oposición quiere cuestionar todo, pero no tienen nada concreto «.

El CP Radhakrishnan respaldado por NDA aseguró una victoria cómoda en las encuestas vicepresidenciales, marcando otro éxito político significativo para la Alianza gobernante. Mientras tanto, el primer ministro Narendra Modi se reunió con CP Radhakrishnan en la capital nacional y lo felicitó por su victoria. El primer ministro Modi se unió a los ministros de la Unión Kiren Rijiju, Palhad Joshi y JP Nadda.

Radhakrishnan derrotó al nominado al bloque de la India Justice B Sudershan Reddy por 152 votos en las elecciones vicepresidenciales celebradas entre las 10 y 5 de la tarde del martes. Se encontró un total de 98.20 por ciento de participación electoral en las elecciones de vicepresidencial, en el que 767 parlamentarios emitieron su voto de 781. NDA Nominado CP Radhakrishnan recibió 452 votos de primera preferencia, mientras que el Candidato del bloque de la India El juez B Sudershan Reddy recibió 300 votos de primera preferencia. Quince votos se consideraron inválidos.

«El nominado de la NDA y el gobernador de Maharashtra, CP, Radhakrishnan, obtuvieron 452 votos de primera preferencia. Ha sido elegido como vicepresidente de la India … la vicepresidenta de la oposición, la candidata al juez Sudershan Reddy obtuvo 300 votos de primera preferencia», dijo el secretario-general de Rajya Sabha, dijo la Mody en su conferencia de prensa.

Un total de 13 parlamentarios se abstuvieron de votar en las elecciones vicepresidenciales. La lista incluye siete parlamentarios de Biju Janata Dal, cuatro de Bharath Rashtra Samithi, un diputado de Shiromani Akali Dal y un diputado independiente. La sede del vicepresidente ha estado vacante desde el 21 de julio de 2025, como Jagdeep Dhankhar renunció de su posición, citando razones de salud.

Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan, quien se desempeñaba como el 24º Gobernador de Maharashtra desde el 31 de julio de 2024, antes de ser anunciado como vicepresidente de NDA. Anteriormente se desempeñó como gobernador de Jharkhand desde febrero de 2023 hasta julio de 2024.

También ocupó un cargo adicional como gobernador de Telangana y teniente gobernador de Puducherry entre marzo y julio de 2024. Radhakrishnan había servido anteriormente como gobernador de Jharkhand, Telangana y teniente gobernador de Puducherry. Radhakrishnan, que se desempeñó como diputado dos veces de Coimbatore, nació el 20 de octubre de 1957 en Tamil Nadu`s Tirrupur.

