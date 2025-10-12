‘Mortal Kombat 3’ en proceso en Warner Brothers

“mortal kombat II” aún no ha llegado a los cines, pero los fanáticos pueden esperar que “Mortal Kombat III” también esté en proceso, se anunció en la Comic Con de Nueva York el sábado.

Acompañado en el escenario por el elenco y el equipo de “Mortal Kombat” Adeline Rudolph, Karl Urban, Martyn Ford, Simon McQuoid y Tati Gabrielle, Jeremy Slater anunció la tercera entrega y su regreso a la película de fantasía de artes marciales como su guionista.

«Nuestros amigos de New Line y Warner Bros. están muy felices y emocionados con esta película», dijo Slater. “Están tan convencidos de que hay una base de fans gigante esperándolo que ya me contrataron para empezar a escribir la próxima entrega de ‘Mortal Kombat’”.

El anuncio se produce meses antes del lanzamiento de la secuela, que está previsto para el 15 de mayo. No se han compartido detalles adicionales sobre la trama de la tercera película.

Basadas en la popular serie de videojuegos, las películas de “Mortal Kombat” se centran en una serie de torneos entre campeones de Earthrealm y el caótico Outworld. Los torneos enfrentan a héroes como Cole Young, Sonya Blade, Kano, Jax, Liu Kang y Kung Lao para luchar contra villanos como Mileena, Nitara, Reiko, Kabal, Reptile, Goro y el hechicero Shang Tsung.

La secuela, que amplía los torneos de la primera película, contará con muchos personajes que regresan como Lewis Tan como Cole Young, Hiroyuki Sanada como Scorpion, Jessica McNamee como Sonya Blade, Mehcad Brooks como Jax, Ludi Lin como Liu Kang, Josh Lawson como Kano, Tadanobu Asano como Raiden, Chin Han como Shang Tsung, Joe Taslim como Bi-Han y Max Huang como Kung Lao.

Los nuevos miembros del reparto de la secuela son Urban como Johnny Cage, Rudolph como Kitana, Gabrielle como Jade, Damon Herriman como Quan Chi, Ford como Shao Kahn, Desmond Chiam como Jerrod, Ana Thu Nguyen como Sindel y CJ Bloomfield como Baraka.

La adaptación cinematográfica de McQuoid de 2021 de “Mortal Kombat” fue un gran éxito, dado que se estrenó en los cines durante la pandemia de COVID-19 con un lanzamiento simultáneo en HBO Max. se abrió en el número uno en taquilla y recaudó 84 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 55 millones de dólares. También se convirtió en el lanzamiento cinematográfico más exitoso de HBO Max en ese momento.

“Mortal Kombat” fue producida por James Wan, Todd Garner, McQuoid y E. Bennett Walsh. El guión fue escrito por Greg Russo y Dave Callaham, a partir de una historia de Russo y Oren Uziel. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein y Larry Kasanoff fueron los productores ejecutivos de New Line Cinema.