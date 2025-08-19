Morice Norris de los Leones toma un «paso significativo» para regresar después de una lesión grave

Espalda defensiva Morice Norris Todavía se está recuperando de un golpe que lo hizo necesitar dejar la semana 1 de la pretemporada de la NFL en una ambulancia. Pero Norris está progresando y al menos volver al campo en cierta capacidad para el Leones de Detroit.

Erik Schlitt y Jeremy Reisman de Detroit informaron que Norris estaba trabajando con un entrenador en la práctica del martes.

«Norris regresó al campo el martes con almohadillas y un casco, pero estaba trabajando exclusivamente con un entrenador». Schlitt y Reisman escribieron. «Si bien permanece en el protocolo de conmoción cerebral, este es un paso significativo para volver al campo poco más de una semana después de ser sacado del campo en una ambulancia».

La cabeza de Norris hizo contacto con Atlanta Falcons de corredor Nathan Carter’s muslo Mientras la defensa defensiva intentaba hacer un tackle el 8 de agosto. La repetición del golpe mostró que Norris bajó la cabeza hacia Carter. La cabeza de Norris también golpeó el césped después del tackle.

El juego se detuvo durante más de 10 minutos, mientras que el personal médico trasladó a Norris a una ambulancia. El vehículo luego llevó la defensiva a un hospital local.

Después del incidente, el juego de pretemporada entre los Leones y los Halcones no se reanudó.

Dan Campbell de Lions ofrece una actualización positiva de Morice Norris

El entrenador en jefe de los Leones, Dan Campbell, transmitió una perspectiva positiva de Norris cuando proporcionó una actualización de lesiones a los periodistas el lunes.

«Estamos siendo muy minuciosos con esto, y lo está haciendo bien», Dijo Campbell. «Lo está haciendo bien, en este momento, pero ni siquiera quiero llegar tan lejos (proyectando su estado de temporada regular). Simplemente sé que está deprimido hoy. Y seguiremos adelante».

Los Leones tendrán que reducir su lista a 53 jugadores a las 4 pm ET el 26 de agosto. Para entonces, la organización tendrá que tomar una decisión a largo plazo sobre Norris.

Pero durante la próxima semana, parece que los Leones quieren que Norris lo tome un día a la vez.

Un ex agente libre no reclutado, Norris apareció En dos juegos para Detroit la temporada pasada. Solo jugó un chasquido defensivo, pero apareció en el campo para 32 instantáneas de equipos especiales.

Te Sam laporta también regresa para leones

El ala cerrada de Detroit ha perdido el tiempo de práctica durante la semana pasada debido a una lesión no revelada.

Campbell sugirió a los periodistas el lunes que no era nada grave. Sam laporta ayudó a confirmar eso con un regreso al campo de práctica el martes.

«Su regreso el martes sugiere que Laporta está progresando como se esperaba», Schlitt y Reisman escribieron. «Los Leones no han usado laporta durante la pretemporada, por lo que no sería sorprendente si tuviera poco o ningún trabajo contra los tejanos y continuó descansando para el juego del sábado, ya que debería estar enfocado seguramente de estar saludable para la temporada regular».

El par de reporteros de los leones también tuvo una actualización sobre el esquinero Khalil Dorsey. El veterano está trabajando individualmente en las prácticas de Detroit, pero aún no se ha autorizado para regresar a los ejercicios de equipo.

Sin embargo, Nolan Bianchi de Detroit News informó El martes que Dorsey está «rastreando para estar disponible en la Semana 1» para la apertura de la temporada del equipo contra el Packers de Green Bay.