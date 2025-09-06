Morgan Wallen golpea a la esposa de la leyenda de los azules con murciélago

La superestrella de la música country Morgan Wallen estaba en Toronto, Ontario, Canadá, para dos espectáculos con entradas agotadas en el Rogers Center, el hogar del Toronto Blue Jays.

Wallen es conocido por sus huelgas antes de los conciertos, mientras camina hacia el escenario, promocionando a la multitud. A menudo sale con alguien notable de la ciudad en la que se encuentra, y el 5 de septiembre, salió con la leyenda de los Azulejos José Bautista.

Bautista le dio a Wallen su bate, quien hizo el icónico bate volteó antes de subir al escenario.

En ese momento, el video parecía un tributo genial de Wallen a Bautista. Sin embargo, no resultó ser, ya que el bate que el cantante volcó terminó golpeando a la esposa de Bautista.

Afortunadamente, la esposa de Bautista estaba bien mientras filmaba todo e incluso bromeaba al respecto en sus redes sociales.

La esposa de Bautista confirmó que era buena al final del video, que es lo más importante. Pero, después de su concierto, Wallen fue elogiado por el lanzador de los Azulejos, Kevin Gausman, por balancear una camiseta de Roy Halladay en el escenario.

«REGO REPEJO A @Morganwallen ¡Por usar una camiseta de Roy Halladay para su concierto en Rogers Center! ¡Reconoce real! #GeauxBluejaiais «, escribió Gaurman.

Wallen está en medio de su «gira por el problema» en América del Norte.

Bautista honrado por el nivel de excelencia de los Blue Jays

Bautista saliendo con Wallen fue un buen toque para la multitud de Toronto, que es una figura querida en la ciudad.

El Slugger es una leyenda de la franquicia y fue incluido en el nivel de excelencia en 2023.

«Te abrazaste a mí y a mi familia como tuyas, y no puedo agradecerte lo suficiente por eso», Bautista dicho durante su inducción a los fanáticos. «Me trataste como un All-Star mucho antes de convertirme en uno, y todo lo que importaba era que yo era uno de tus Blue Jays. Eso no será olvidado, y siempre estaré orgulloso porque te representa».

Bautista fue un miembro clave de los equipos de los Azulejos que tuvo profundas carreras de playoffs en 2015 y 2016.

El dominicano jugó 10 años con los Azulejos, y durante esos 10 años, Bateó 288 jonrones y tuvo una guerra de 38.4.

Toronto aferrado a Al East Lead

En cuanto al actual equipo de Blue Jays, Toronto está en la cima del este con menos de un mes para el final en la temporada.

Los Azulejos perdieron el segundo juego de una serie de tres juegos ante el Yankees de Nueva York el 6 de septiembre y ahora tienen 3 juegos en los Bombarderos del Bronx.

Toronto también evitó un susto de lesiones cuando Bo Bichette cojeó del campo, pero debido al retraso de la lluvia, pudo ser revisado y regresar.

«[The training staff] Lo envolvió bastante bien «, dijo el gerente John Schneider.» De nuevo, no soy un gran admirador de la sangre, así que dejé que los entrenadores hicieran lo suyo. No se veía genial, pero estamos en el punto en que si puedes jugar, puedes jugar. Bo entiende eso y todos lo entienden. No creo que necesitara puntadas ni nada, pero estaba sucediendo muchas cosas ”.

Los Azulejos concluyen la serie de tres juegos contra los Yankees el 7 de septiembre.