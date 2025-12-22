Morgan Rogers se vuelve loco, Aston Villa vence 2-1 al Manchester United

VIVA – Villa Aston mostró una actuación sólida cuando recibió al Manchester United en Villa Park. en grandes partidos primera división El equipo de Unai Emery ganó 2-1 con dos goles Morgan Rogersmientras los Diablos Rojos regresaban a casa con derrotas y noticias de lesiones Bruno Fernandez.

Lea también: ¡Lleno de dramatismo! Liverpool somete a 9 jugadores del Tottenham Hotspur



El nombre Morgan Rogers está en el centro de atención. El joven centrocampista del Villa actuó de manera brillante al marcar dos goles que aseguraron la victoria de los locales. Esta victoria no sólo prolongó la tendencia positiva de Villa, sino que también golpeó al Manchester United, que tuvo que irse a casa con malas noticias por la lesión de su capitán, Bruno Fernandes.

El primer gol de Rogers llegó justo antes del descanso. Su acción individual desde el lado izquierdo de la defensa del United terminó con un disparo curvo hacia la esquina superior derecha de la portería que el portero no pudo alcanzar. Este gol es una prueba de la gran confianza del Aston Villa, que está en su mejor momento.

Lea también: Los grandes planes de Amorim, habrá algo diferente cuando MU enfrente al Aston Villa



El Manchester United respondió rápidamente. Matheus Cunha aprovechó el error de Matty Cash en posesión del balón y logró batir a Emiliano Martínez apenas tres minutos después. Sin embargo, las esperanzas de ascenso de los Red Devils no duraron mucho.

En el minuto 57, Rogers volvió a poner su nombre en el marcador. Rápidamente aprovechó un balón suelto en el área de penalti antes de realizar un disparo medido que nuevamente atravesó la portería del United. El marcador de 2-1 se prolongó hasta el final del partido.

Lea también: Los seis años de Arteta en el Arsenal: de espectador en Goodison Park a candidato a campeón de la Premier League



Este resultado llevó al Aston Villa a su décima victoria consecutiva en todas las competiciones. Ahora están siete puntos por delante del Chelsea, cuarto clasificado, y sólo tres puntos detrás del Arsenal, que está en la cima después de 17 partidos.

Por otro lado, el Manchester United tuvo que caer al séptimo puesto. La situación se complica porque corren el riesgo de perder a Bruno Fernandes en los próximos partidos.

El técnico del United, Rubén Amorim, expresó su preocupación por el estado del capitán. Bruno Fernandes sufrió un problema en el tendón de la corva al final de la primera parte y finalmente tuvo que retirarse en el descanso.

Amorim dijo que la lesión probablemente estaba relacionada con los tejidos blandos y podría mantener a Fernandes fuera por mucho tiempo. Admitió que no podía confirmar la duración de su recuperación, pero perder a un jugador clave como Fernandes fue un duro golpe para su equipo.