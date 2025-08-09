Morethan Films adquiere el thriller ‘Balearic’ por delante del estreno de Locarno

Agencia Internacional de Ventas de Cine Películas de Morethan ha recogido los derechos de ventas de Ion de Sosa «balear«Antes de su estreno mundial como parte de los cineastas de la presente sección en el Festival de Cine de Locarno (6-16 de agosto).

«Balearic» comienza con un grupo de adolescentes en una isla mediterránea que se toca una casa grande con una piscina y decide dar un salsa ilícita que toma un giro mucho más oscuro una vez que tres perros grandes vengan a proteger la propiedad. A partir de ahí, Sosa mueve la historia a pocas millas de distancia para seguir a un grupo de vecinos ricos reunidos en una lujosa villa para celebrar el comienzo del verano y la víspera de San Juan. Si bien todo esto sucede, un incendio forestal se rompe cerca, avanzando lentamente hacia las celebraciones a medida que la música techno explota en el fondo.

Sosa es directora y director de fotografía cuyas películas anteriores se han estrenado en prestigiosos festivales como Berlín («Androids Dream») y San Sebastián («Mamánula»). Como director de fotografía, Ion de Sosa ha trabajado en películas como «Aliens» de Luis López Carrasco y «The Sacred Spirit» de Chema García Ibarra. «Balearic» protagoniza un elenco de un conjunto que incluye a Luka Peros («Money Heist»), la veterana cantante española Christina Rosenvinge, Manolo Marín («Amor, odio y muerte») y Zorion Eguileor («La plataforma»).

Hablar con Variedad Antes de Locarno, Sosa recuerda las primeras semillas para el proyecto que coincide con su entrega de 40 y ingresa a una «especie de crisis de mediana edad». «Comencé a observar cómo las personas jóvenes y mayores se comunican y también a mí mismo de manera crítica y preguntándome qué estaba haciendo, si lo hubiera, para hacer del mundo un lugar mejor».

«Comencé con la idea de los jóvenes atrapados en una piscina y los tres perros como símbolos griegos de lo que tenían que superar como generación: explotación en el trabajo, desastre ambiental y pérdida de libertades», agrega. «Pero no quería que fuera una película de supervivencia, quería tener una división en la película donde me pregunté dónde estaban los adultos, y la respuesta estaba en una fiesta».

Una vez que De Sosa tuvo esa división entre los jóvenes y los mayores, comenzó a analizar influencias como el clásico «The Swimmer» de John Huston y David Hockney. «Sentí que había una interesante mezcla de atmósferas para explorar y me gustó la idea de hacer dos mundos paralelos que pudieran tocar el agua pero que no tenían otra relación».

Cortesía de las películas de Morethan

Aunque la película lleva el nombre del archipiélago español en el mar del Mediterráneo Occidental, De Sosa quería que la historia tuviera lugar en una isla imaginada, y filmó la mayor parte de la película en Valencia debido a flujos de financiación y facilidad de logística. «Una isla le permite crear un pequeño ecosistema y situaciones que solo pueden suceder en ese lugar. Balear, en la película, es una isla inventada, un pequeño universo en sí mismo», dice.

«No vemos el mar», señala el director. «Todos están hablando de eso, pero no lo vemos. Tal vez sea un poco de perderse en su privilegio y olvidarse de todo el mundo fuera de eso. Me gusta esta idea de disfrute desde el punto de vista del privilegio y al mismo tiempo mirar las nuevas generaciones y su enfoque en el enfrentamiento propio».

En esto, De Sosa se inspiró claramente en el trabajo del aclamado cineasta sueco Ruben Östlund, especialmente «Triángulo de la tristeza», pero el director también destaca los «Zona de Interés» de Jonathan Glazer como un punto de referencia guía para la forma «magistral» de la línea entre dos mundos que existen como vecinos.

Para «Balearic», De Sosa trabajó con varios colaboradores nuevos, incluidos creativos que no habían trabajado en un largometraje antes. Entre ellos, el director destaca al director de fotografía Cris Neira, que trabajó en Cinemascope inspirado en el trabajo de Sergio Leone, y el joven músico Xenia, quien escribió la palpitante partitura de la película después de ser abordado por el director. «Xenia entendió desde el principio lo que quería de la música de la película», agregó De Sosa, destacando la rigidez de la música que golpea yuxtapuesta contra la inmensidad de la cinematografía.

Cortesía de las películas de Morethan

Queralt Pons Serra, socio gerente de Morethan Films, cuenta Variedad Están «encantados» de adquirir «Balearic», llamándola una película que «inmediatamente se destacó por su intrépido enfoque para el género, la crítica social aguda y el estilo visual distintivo».

«Ion de Sosa continúa demostrando ser una de las voces más atrevidas y originales del cine contemporáneo, y durante mucho tiempo hemos sido admiradores de su trabajo», agrega. «Con ‘Balearic’, nos ofrece una visión hipnótica e inquietante que captura con humor y una extraña precisión las tensiones de un paraíso bañado por el sol. Una película que invita a la reflexión con una fuerte ambición de conectar tanto sensorial y emocionalmente, representando el escenario único y singular de las islas balas, donde históricamente una mezcla diversa de las personas ha dado lugar a las situaciones muy distintivas. Para la audiencia se merece en todo el mundo «.

«Balearic» es producido por Umbracle Cine, Surse y Sosa y Jaibo Films en coproducción con La Fabrica Nocturna Cinéma. Morethan Films es una agencia internacional de ventas cinematográficas con sede entre Barcelona, Berlín y São Paulo.