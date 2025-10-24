Morena Baccarin sobre He-Man de Nicholas Galitzine

Morena Baccarin la ha hecho tarea de lucha contra el crimen.

La actriz protagoniza CBSes nuevo “País del fuego” escindir «País del sheriff” como el Sheriff Mickey Fox. El procedimiento sigue a Mickey mientras dirige la fuerza policial de su pequeña ciudad natal mientras lidia con la batalla de su hija contra la adicción.

“Ha sido muy divertido entender la aplicación de la ley y entrenar de esa manera”, me dice Baccarin en un video de Zoom durante un almuerzo en el set de Ontario, Canadá. «Siempre tenemos a alguien en el set con nosotros, ayudándonos con cosas como si sospecho que alguien va a venir hacia mí y está potencialmente armado y salgo de mi auto y estaciono, ¿cómo lo hago? ¿Saco mi arma?»

Sacar el arma de la funda requiere mucha práctica. “Matt Lauria [he co-stars as deputy Nathan Boone] «Y bromeo mucho porque la mitad de nuestro tiempo en el set lo pasamos practicando cómo sacar el arma, volver a ponerla, sacarla y volver a ponerla», dice Baccarin. «Quieres que sea algo natural porque cuando vuelves a poner la pistola no quieres mirar hacia abajo para ver dónde está».

No es que Baccarin alguna vez se sienta completamente cómodo manejando un arma de fuego. «Siempre he tenido mucho miedo a las armas. No tengo ninguna. Creo que si no tuviéramos armas, muchas de las cosas con las que nos enfrentamos no estarían sucediendo», dice. «Pero tengo un nuevo respeto por ella. Todos los que nos han estado enseñando han sido increíblemente respetuosos con el arma y cuando la usas, cuando la tocas, lo que haces con ella y cómo manejarla».

Baccarin dice que estaba segura de que no sería elegida para el programa cuando les dijo a los productores que solo firmaría si la producción se mudaba de su ubicación planificada en la costa oeste a la costa este porque quería estar más cerca de su familia y su esposo. Ben McKenzie y sus tres hijos, en Nueva York. «Pensé al 100% que el trabajo desaparecería una vez que dije eso», dice, y agrega: «Creo que fue un gran momento para darme cuenta de que soy lo suficientemente valiosa como para que ellos hicieran esa concesión. También establece una relación de trabajo realmente agradable, no solo que me quieren, sino que somos socios en esto».

Baccarin reflexiona sobre ser madre trabajadora en Hollywood. “Definitivamente estás decepcionando a alguien a veces, en todo momento y en cualquier momento”, dice. «Vienes a trabajar sin haber hecho suficiente trabajo en casa. Te pierdes un cumpleaños, así que compensas algo teniendo un día libre y haciendo más de lo que deberías. Es un desastre. Pero trato de recordarles que incluso si no estamos juntos, estoy pensando en ellos, que son parte de mí y que eso me convierte en una mejor madre si puedo hacer lo que amo, y que algún día lo entenderán».

Baccarin es un rostro familiar en el mundo de los superhéroes. Su trabajo de voz para proyectos animados es prolífico, pero su papel más destacado es el de Vanessa Carlysle en la Películas de “Deadpool”. «Ha sido un viaje tan largo. No puedo, han pasado casi 10 años desde que filmamos la primera», dice. «Nunca hubiera imaginado ni en mis sueños más locos que eso sería lo que habría resultado ser. Nos divertimos mucho filmándolo. Fue un mundo muy divertido. Espero poder hacer más y participar un poco más que el anterior. [“Deadpool & Wolverine”]. Pero entendí que era la comedia de hermanos”.

Su currículum de superhéroe se amplía con su papel de La Hechicera en el próximo live-action. “Maestros del Universo” opuesto Nicolas Galitzine como He-Man.

ella dice de La musculosa transformación de Galitzine para el papel, «Es una locura. Lo vi en el set y había estado entrenando durante meses y meses y meses, y pensé: ‘Dios mío, ¿cómo hiciste eso?'»

Unirse a la película fue una obviedad para Baccarin. “Crecí viendo He-Man, mi hermano y yo, así que fue una parte muy importante de mi infancia”, dice sonriendo. «Fue realmente genial una vez que llegué allí y vi el disfraz y lo que tenían en mente para mí: todo el atuendo, la peluca, las lentes de contacto y todo eso. Estoy muy emocionado de ver qué hacen con él porque siento que mi parte fue solo un elemento muy pequeño de lo que realmente será al final».