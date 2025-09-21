‘Moon’ de Pradip Kurbah trae drama de Meghalaya a la APM de Busan

El mercado de proyectos asiáticos de Busan será el anfitrión «Luna«, La última característica del director indio Pradip kurbahProducido por Shankar Lall Goenka con múltiples compañías a bordo. El drama psicológico, ubicado entre las colinas empapadas de niebla de Meghalaya y las calles inquietas de Delhi, examina la memoria, la culpa y el silencio que da forma a las familias fracturadas.

La película sigue a un hombre que regresa a su aldea después de años de distancia, su violento pasado lanzando sombras sobre aquellos que una vez lo conocieron. Una mujer regresa de Delhi después de confrontar a un abusador, regresando a una familia que la crió cuando era niño. A medida que sus caminos se cruzan bajo la lluvia, encuentran una conexión frágil en medio de viejas heridas, presencias fantasmales y trauma no resuelto.

Kurbah dice que la inspiración de la película provino del dolor cotidiano y las vidas inacabadas que presenció en su ciudad natal. «Como cineasta de Meghalaya, quería contar una historia en la que hablan esos silencios, donde el pasado se sienta pesado, pero también donde todavía existen pequeños momentos de amor y memoria», dice. Agregó que la narración profundiza en la «culpa y la búsqueda de la paz», que muestra cómo las cargas tácitas erosionan la mente y cómo el silencio en sí mismo puede ser destructivo.

El director enfatiza el papel del paisaje en la configuración de la historia. «En la ‘luna’, la lluvia es más que el clima: es un espejo de lo que sienten los personajes. A veces limpia, a veces se esconde, a veces pesa pesado. La niebla, el bosque, el cielo gris, se mueven con la historia, mostrando emociones que las palabras no pueden», explica Kurbah.

La característica anterior de Kurbah «Market» («ïewduh»), que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Busan 2019, ofreció un retrato sólido de la vida callejera de Shillong. Su trabajo más reciente, «The Elysian Field» («Ha Lyngkha Bneng»), ganó el mejor cine y director en el 47º Festival Internacional de Cine de Moscú, que subraya su creciente reconocimiento internacional.

El productor Goenka, quien anteriormente colaboró ​​con Kurbah en «Market», dijo que estaba convencido por la honestidad del guión. «Es raro encontrar un guión que hable tan fuertemente de su tierra al tiempo que lleva emociones con las que cualquiera puede identificarse. Eso me convenció del proyecto correcto», dice. Goenka señaló que el apoyo ya proviene de Hello Meghalaya, una plataforma de transmisión iniciada por el gobierno, y que la estrategia es construir primero la visibilidad a través de festivales internacionales. «Nuestro objetivo es usar APM como una plataforma para conectarse con coproductores internacionales, agentes de ventas y distribuidores que entienden el valor del cine regional», dice.

Agregó que la estructura de múltiples empresas del proyecto garantiza el equilibrio entre las necesidades creativas, de financiamiento y logística. «Cada compañía está contribuyendo en función de sus fortalezas. Algunos están más centrados en el proceso creativo, mientras que otras están manejando financiamiento, logística y alcance internacional. Al compartir las responsabilidades, nos aseguramos de que el proyecto esté equilibrado y cada etapa desde la producción hasta la liberación reciba la atención adecuada», dice Goenka.

Con su combinación de especificidad regional y emociones universales, «Moon» tiene como objetivo llevar los ritmos de Meghalaya a la etapa internacional. «La historia es honesta y profundamente arraigada en su tierra, pero habla con las emociones con las que cualquiera puede conectarse. Eso me hace seguro de que se destacará en el circuito del festival», dice Goenka.