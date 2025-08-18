Mookie Betts puntúa el cambio con un gran ganador del juego de los Dodgers

Hay muchas razones para explicar por qué, exactamente, el Dodgers no he estado a la altura de sus propias expectativas en esta temporada de defensa de defensa de la Serie Mundial, pero una de las más desconcertantes también es una de las más frustrantes: la extraña recesión de Star Slugger Mookie Betts.

El 2025 de Betts ha sido destacado, o, más bien, poco iluminado, por una misteriosa enfermedad estomacal que causó una dramática pérdida de peso para el campocorto ya delgado, y ha parecido acelerar su estilo de juego normalmente eléctrico.

Hace solo 13 días, Betts estaba bateando .231Un escenario extraño para un jugador con un promedio de carrera de .290. Su OPS fue de .657, su mínimo anterior durante una temporada completa fue de .820, cuando estuvo en su segundo año en las grandes ligas.

Pero últimamente, Betts ha comenzado a llegar al plato. Y el domingo, en uno de los juegos más grandes del año, llegó con el éxito de un año, un jonrón ganador del juego para llevar a los Dodgers a una victoria y un barrido de los NL West Challengers, los Padres.

Dodgers Completo barrido

Betts fue 1 por 3 en el día con una caminata, y estaba bateando en su hoyo número 2 habitual para Los Ángeles, los Dodgers obtuvieron una ventaja de 4-0 en la primera entrada, pero Tyler Glasnow y el bullpen permitieron que San Diego luchara contra el juego, mientras intentaban defenderse y mantener al oeste atado.

Era 4-4 cuando Betts lideró la parte inferior del octavo con un jonrón de 394 pies de tracción de línea de 394 pies, fuera de Robert Suárez, que lleva a MLB con 33 salvamentos. Suárez había renunciado a solo dos jonrones durante toda la temporada en el juego, y tuvo una efectividad de 1.15 en sus últimos 15 juegos antes del domingo.

Alex Vesia recogió la victoria cuando obtuvo los últimos cinco outs con solo 20 lanzamientos.

Mookie Betts a .341 en los últimos 11 juegos

Para Betts, el jonrón es un buen palo de medición en el tramo de una temporada en la que poco le ha ido bien. Sin embargo, dado que tocó con tocas en .231, Betts está bateando .341 con dos jonrones y nueve carreras impulsadas en 11 juegos.

Pero no hay sustituto para la satisfacción de un jonrón dramático ganador del juego. Betts fue directamente responsable de esta victoria.

«Ha pasado mucho tiempo», dijo Betts, a través del LA Times.

«Finalmente, hice algo bueno para los chicos que está con el bate. Siento que he hecho un trabajo decente con el guante. Pero el bate, realmente no he podido ayudar mucho. Así que es bueno ayudar con eso».

La estrella de los Dodgers se consigue filospicales

Betts ha sido filosófico últimamente sobre su situación, y de alguna manera puede estar ayudándolo. En lugar de sentir que necesita rescatar su línea de estadísticas en todos los ámbitos antes de que se acelere el año, Betts acepta que sus números en 2025 serán lo que sean.

«Mi temporada ha terminado» Betts dijo la semana pasada. «Vamos a tener que atribuir eso por no una gran temporada. Pero puedo salir y ayudar a los niños a ganar todas las noches, hacer algo, obtener un RBI, hacer una jugada, hacer algo que voy a tener que cambiar mi enfoque allí. Obviamente, todos quieren tener grandes temporadas, pero es mucho más fácil cuando no te preocupes por la temporada».

Esa mentalidad lo ha ayudado a concentrarse en atraer a los Dodgers a través de esta carrera de estiramiento hacia los playoffs.

«Cada turno al bate es el mismo en este momento. Solo trato de hacer algo productivo», dijo Betts. «Definitivamente ayuda a no llevar cargas de turnos al bate anteriores».