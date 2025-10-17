Mookie Betts canaliza la mentalidad de Kobe Bryant después de la victoria de los Dodgers

Mookie Betts encarnó la «Mentalidad de Mamba» el jueves por la noche, manteniéndose súper concentrado en la tarea que tenía entre manos mientras Dodgers de Los Ángeles estuvo al borde de otra aparición en la Serie Mundial.

Después de que los Dodgers tomaron una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre los Cerveceros de Milwaukee Con una victoria por 3-1, Betts dejó en claro que cualquier tipo de celebración tendría que esperar.

El comentario resonó Lakers leyenda Kobe Bryant, un recordatorio del enfoque y el impulso implacables que han inspirado a tantos atletas en Los Ángeles.

Después del Juego 3, Mookie Betts se hizo eco de la mentalidad del fallecido Kobe Bryant, quien hizo caso omiso de una ventaja de 2-0 en las Finales de 2009 cuando se le preguntó por qué no sonreía:

«¿Por qué estar contento? El trabajo no ha terminado».

Mookie canalizó la mentalidad de Kobe después del Juego 3.

La mentalidad de Mamba

El veterano jugador del cuadro de los Dodgers habló como un jugador que ha estado aquí antes. Betts es tres veces campeón de la Serie Mundial y ha estado en muchos momentos como este antes.

Entiende lo rápido que puede cambiar el impulso en octubre y en una situación de playoffs.

Si bien su comportamiento tranquilo refleja el de Bryant, su liderazgo continúa marcando la pauta para una casa club de los Dodgers basada en la experiencia y la compostura.

El manager Dave Roberts elogió a Betts al principio de la serie por su capacidad para “liderar sin pánico”, especialmente cuando la presión es mayor.

Esa actitud se ha extendido a toda la plantilla ya que los Dodgers no se han vuelto complacientes.

Han aprendido a tomar un turno al bate a la vez, una entrada a la vez y un juego a la vez para alcanzar su objetivo final.

Mookie Betts ha sido un punto focal del éxito de los Dodgers desde que llegó a los Dodgers en 2020 y ha cambiado por completo la cultura dentro del vestuario.

De 2013 a 2019, los Dodgers perdieron en la NLDS, la NLCS o la Serie Mundial.

Pero en la primera temporada de Mookie, llevó a los Dodgers a su primera Serie Mundial en 32 años. Luego volvió a desempeñar un papel clave durante su carrera por el título de 2024.

Mookie Betts es un verdadero líder y campeón, al igual que Kobe Bryant.

Está canalizando esa misma mentalidad intensa por la que Kobe era conocido, mientras permanece completamente concentrado en lograr el objetivo final de traer otra Serie Mundial de regreso a Los Ángeles.

Perspectivas de la NLCS de los Dodgers

Los Dodgers han sido nada menos que dominantes en esta postemporada.

En tres juegos de la NLCS, han permitido solo nueve hits en total, la menor cantidad en los primeros tres juegos de una serie de playoffs en casi 120 años, según TNT.

El cuerpo de lanzadores ha registrado una efectividad combinada inferior a 2.00 durante los playoffs, mientras que la alineación de los Dodgers continúa logrando grandes hits en el momento adecuado.

Los Dodgers están a una victoria de conseguir su boleto a la Serie Mundial y la oportunidad de defender su título de 2024.

Los Dodgers buscarán terminar el trabajo y completar la barrida contra los Cerveceros en el Juego 4 el viernes por la noche a las 5:38 pm PST.