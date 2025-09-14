Monzón se retira de partes de Rajasthan; fuertes lluvias probablemente en Maharashtra







El suroeste Monzón ha comenzado a retirarse de partes de Rajasthan el domingo, según el Departamento de Meteorología de la India (IMD).

El departamento meteorológico dijo el domingo que las condiciones eran favorables para una mayor retirada de otras áreas de Rajasthan, así como partes de Punjab y Gujarat, durante los próximos dos o tres días.

Se espera que las lluvias pesadas a muy fuertes continúen en los estados del noreste y Maharashtra durante los próximos tres días, dijo un boletín meteorológico.

En las últimas 24 horas (hasta las 8:30 am del 14 de septiembre), varios estados experimentaron intensas lluvias, dijo.

Se informaron lluvias extremadamente fuertes en Bihar, Bengala Occidental Sub-Himalaya y Sikkim, y Himachal Pradesh. Las lluvias muy fuertes (12–20 cm) ocurrieron en Telangana, Konkan y Goa, Assam y Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura, y Marathwada, dijo el boletín del departamento meteorológico.

Se observaron fuertes lluvias (7–11 cm) en partes de Tamil Nadu, la costa de Andhra Pradesh, Gangetic Bengala Occidental, región de Gujarat, Uttarakhand, East Madhya Pradesh y Madhya MaharashtraEl boletín se declaró además.

«Un área de baja presión sobre el norte de Telangana y Vidarbha adyacente persistieron a las 0830 horas del domingo, el 14 de septiembre. La circulación ciclónica asociada ahora se extiende hasta 4.5 km por encima del nivel medio del mar inclinado hacia el suroeste con altura. Es probable que se mueva hacia el oeste-northwestwest hacia las partes centrales de Vidarbha y el vecindario. Dijo IMD Bulletin.

Dijo que un área de baja presión persiste sobre el norte de Telangana y Vidarbha contigua. Es probable que se mueva hacia el oeste-noroeste y luego se mueva hacia el norte como una circulación ciclónica de aire superior.

Un canal se extiende desde esta área de baja presión hasta la costa sur de Maharashtra, que afecta el clima en el interior del norte Karnataka.

Las circulaciones ciclónicas también están presentes sobre: ​​Central Assam, Southeast Bay of Bengala y Westcentral y el noroeste del Mar Arábigo.

«La lluvia ligera/moderada/tormenta eléctrica en la mayoría/muchos lugares con fuertes lluvias aisladas probablemente sobre Arunachal Pradesh los días 14 y 17 de septiembre; Assam y Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura el 15 y 16 de septiembre y durante el 18 y 20 de septiembre con muy pesados lluvia sobre Arunachal Pradesh los días 15 y 16; Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura «, dijo el boletín del departamento meteorológico.

Advertencia de pescadores

El IMD dijo que se aconseja a los fisherermen que no se aventuren en las siguientes áreas.

Mar árabe: Westcentral y contiguo al suroeste, a lo largo y fuera de la costa de Somalia durante el 14 al 19 de septiembre. A lo largo y fuera de las costas de Omán-Yemen durante el 16 al 18 de septiembre. A lo largo y fuera de la costa de Omán, el 14 y 18 de septiembre.

Noroeste y contiguo del Mar Arábigo Occentral: Área del Mar contigua el 16 de septiembre.

Estecéntrico Mar Arábigo: A lo largo y fuera de la costa de Konkan y Goa el 15 de septiembre.

Bahía de Bengala: Gulf de Mannar y el área contigua de Comorin, en pocas partes de la Bahía del Suroeste de Bengala y las áreas de mar contiguas, junto y fuera de la costa de Sri Lanka durante el 14 y 19 de septiembre.





