Montones de basura en Jalan Dakota Bandung limpiados después de volverse viral, 200 toneladas transportadas por agentes

Bandung, VIVA – Pilas basura que se había vuelto viral porque se había acumulado hasta cinco metros en Jalan Dakota, área de Gunung Batu, ciudad de Bandung, Java Occidental, finalmente fue despejado. Después de meses sin ser transportado, el Servicio Ambiental de la ciudad de Bandung evacuó alrededor de 200 toneladas de basura el jueves por la noche (11/12/2025) utilizando una flota de 12 camiones.

Anteriormente, el lugar estaba lleno de basura, lo que daba la impresión de un barrio pobre, justo en el límite de Jalan Dakota y cerca de la autopista de peaje Pasteur. Esta condición no sólo perturba la vista, sino que también pone en peligro el tráfico y genera un fuerte olor. Los comerciantes de alimentos de la zona también se vieron afectados por la gran cantidad de moscas que volaban por allí.

Montones de basura en la ciudad de Bandung

Después de que se recogió la basura, los residentes locales se sintieron aliviados. Esperan que no vuelva a ocurrir un incidente similar en la ciudad de Bandung.

«Gracias a Dios, después de meses de amontonamiento, por fin la basura que provocaba un olor desagradable y muchas moscas, ahora el entorno se ha vuelto más adecuado y el olor que nos molestaba ha comenzado a desaparecer», dijo un residente de los alrededores de Heni, el viernes (14/11/2025).

Mientras tanto, el gobierno del subdistrito de Sukaraja ha hecho un llamamiento a los residentes para que no arrojen basura descuidadamente, especialmente en medio de las restricciones a las cuotas de eliminación en la TPA de Sarimukti que todavía están vigentes.

«La participación de los residentes es muy importante para que la acumulación de residuos no vuelva a ocurrir, especialmente porque la capacidad de eliminación está siendo limitada», dijo Hendri, Jefe de Medio Ambiente de Sukaraja Village.

El gobierno de la ciudad de Bandung dijo que para anticipar la acumulación de desechos debido a las restricciones en Sarimukti TPA, se está acelerando la construcción de varias instalaciones de procesamiento de desechos a nivel de TPS. El plan incluye agregar equipos de procesamiento de desechos orgánicos a equipos de destrucción basados ​​en tecnología de calor. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)