Monte Lewotobi Erupciones masculinas 7 veces en 6 horas, el más alto en erupción de 2,500 metros del pico

Yakarta, Viva – Montaña El hombre de Lewotobi experimentó siete veces erupción Dentro de las seis horas posteriores al período de observación del sábado, 06.00 wita hasta las 12.00 wita. La montaña está ubicada en East Flores Regency (Flotim) East Nusa Tenggara (NTT).

Las siete erupciones se registran con una amplitud de 14.8-44.4 mm y una duración de 23 segundos a 614 segundos. Además, también hay un temblor continuo (microtremor), registrado con amplitud 14.8-22.2 mm (dominante 14.8 mm).

«Observó siete erupciones con una altura de 1,000-2,500 metros y el color del humo gris», dijo el oficial de observación de Mount Api Gunung Lewotobi Post Yosef s Mboro en un informe recibido en Labuan Bajo, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, en el período de observación se observó visualmente el monte Lewotobi Male Fog 0-II. El clima alrededor de los hombres del Monte Lewotobi en el período de observación se informó brillante y nublado. El viento sopla débilmente hacia el suroeste y el oeste. Temperatura del aire 31-32 grados Celsius.

Los hombres del Monte Lewotobi estallaron ferozmente, martes 17 de junio de 2025 por la tarde

«El humo del cráter de presión media se observará fuertemente con gris con una intensidad gruesa y una altura de 1000-2500 metros sobre la parte superior del cráter», dijo.

Actualmente, los hombres del Monte Lewotobi están en estado de nivel IV (consciente). Por lo tanto, se aconseja a la comunidad y a los visitantes que no realicen ninguna actividad dentro de un radio de seis km y al suroeste sectorial de los siete km de mar desde el centro de la erupción del hombre del Monte Lewotobi.

También se aconseja a la comunidad que esté tranquilo y siga la dirección del gobierno local y no confíe en los problemas que no están claros.

Además, se les pide a las personas alrededor de los hombres del Monte Lewotobi que sean conscientes del potencial de las inundaciones de lava de lluvia en los ríos que están en la cima de las montañas de Lewotobi masculinas en caso de alta intensidad, especialmente las aldeas de Dulipali, Deserts, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru y Nakakote.

Personas afectadas por la lluvia de montañas de montañas masculinas, máscaras de desgaste o cubierta de la nariz para evitar los peligros de la ceniza volcánica en el sistema respiratorio. (Hormiga)