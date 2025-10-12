Monte Cluivet, Thom Hay

VIVA – Sueño Equipo Nacional Indonesia apareció en Copa del Mundo 2026 oficialmente desaparecido. Esas esperanzas se desvanecieron después de que las tropas de Patrick Kluivert cayeran 0-1 ante Irak en la cuarta ronda del partido. Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia, domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

Lea también: La disculpa de Erick Thohir después de que la selección de Indonesia no pudiera llegar al Mundial de 2026



Competir en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah (Indonesia) parecía mucho más prometedor que contra Arabia Saudita en el partido inaugural. El equipo de Garuda mostró un juego agresivo y decidido desde los primeros minutos.

Sin embargo, una serie de oportunidades de oro creadas no lograron convertirse en goles. De hecho, Irak logró romper el empate en el minuto 76 gracias a una acción individual de Zidane Iqbal.

Lea también: La selección de Indonesia no logra llegar al Mundial, el hashtag #KluivertOut domina el tema de tendencia en las redes sociales



El centrocampista nacido en Manchester logró superar a Calvin Verdonk antes de disparar raso que Maarten Paes no pudo alcanzar. El balón rodó suavemente hasta la esquina de la portería e hizo aplaudir a miles de aficionados iraquíes.

Quedarse atrás por un gol hizo que Indonesia intentara remontar. Pero los esfuerzos de Jay Idzes y sus amigos siempre terminaron en un callejón sin salida. Se desperdiciaron numerosas oportunidades, mientras que el juego duro y el dramatismo del equipo iraquí también perturbaron la concentración del equipo rojiblanco.

Lea también: ¡Adiós Mundial 2026! La selección de Indonesia fue derrotada por Irak



El 1-0 para Irak duró hasta el pitido final. Esta derrota fue un golpe devastador para Selección Nacional de Indonesia porque cerró sus posibilidades de llegar a la final del Mundial de 2026.

Patrick Kluivert parecía incapaz de controlar sus emociones. Se vio al entrenador holandés golpeando el banco y golpeando una botella de agua mineral después de que terminó el partido.

Por otro lado, una atmósfera de tristeza envolvió a los jugadores indonesios. Thom Haye es la figura que más atención se roba. El centrocampista de Persib Bandung no pudo contener las lágrimas y sollozó en el campo a pesar de que el capitán Jay Idzes intentó calmarlo.

También se vieron escenas desgarradoras, desde Kevin Diks que miraba hacia abajo, Ole Romeny que estaba desplomado en el césped, hasta Miliano Jonathans que se cubría la cara con una camiseta.

La derrota ante Irak dejó a Indonesia en el último lugar del Grupo B sin un solo punto, después de haber perdido previamente 2-3 ante Arabia Saudita. Por otro lado, Arabia Saudita sigue liderando la clasificación, por delante de Irak en productividad de goles.