¿Montar una moto alta, es mejor que corte el asiento o baje la suspensión?

Yakarta, Viva – Para los automovilistas de cuerpo corto, montar una moto con alta altura del asiento puede ser un desafío. Esta incomodidad puede afectar la autoconciencia y la seguridad al conducir.

Leer también: Los terribles segundos de 2 personas fueron asesinados por camiones en Ancol, el conductor se escapó inmediatamente



En general, hay dos formas principales de superar la altura del motor: recortar el asiento o bajar suspensión. Ambos tienen las ventajas y desventajas que deben considerarse maduras.

Aprovechar el asiento significa reducir el grosor de la espuma en el asiento para que la posición sentada sea más baja. Además de ser más barato, este método tampoco afecta realmente el manejo del motor en su conjunto.

Leer también: Merry Riana abrió su voz después de que las acciones de Meri fueron suspendidas por el IDX: Pure Euphoria Market



Sin embargo, recortar los asientos demasiado delgados puede sacrificar la comodidad, especialmente para viajes largos. Los asientos que son demasiado duros o estrechos también pueden hacer que las caderas duelan rápidamente.

Por el contrario, la reducción de la suspensión puede proporcionar resultados más significativos en términos de altura. Sin embargo, este cambio puede afectar la geometría y la estabilidad del motor cuando se acelera o maniobran rápidamente.

Leer también: A partir del próximo año, las motocicletas de gasolina tienen prohibido ingresar al centro de la ciudad



Citado por Viva Automotive de LataSábado 9 de agosto de 2025, la reducción de la suspensión trasera a través de la configuración de precarga se puede hacer sin reemplazar los componentes. Pero si desea ser aún más bajo, generalmente necesita un kit de enlace o modificar el tubo delantero, lo que cuesta más caro.

Otro problema de reducir la suspensión es el potencial para la menor fricción de la moto con asfalto al pasar una policía dormida o una carretera dañada. El aclaramiento motor se puede reducir drásticamente si no se hace con cuidado.

Si no está listo para cambiar la moto, hay una solución simple, como usar zapatos de montar con plantas gruesas. Con la combinación correcta de técnicas de conducción, se pueden domesticar a las motocicletas altas sin tener que modificar directamente las modificaciones a gran escala.