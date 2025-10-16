Monstiez Indonesia ahora puede estar más cerca de BABYMONSTER

Jacarta – Admirador BEBÉ MONSTRUO En Indonesia ahora tienen una nueva forma de sentirse más cerca de sus ídolos. El grupo formado por YG Entertainment acaba de colaborar con Oreo, presentando una edición especial de galletas inspiradas en el entusiasmo y la energía únicos de los miembros.

La presencia de BABYMONSTER en esta colaboración no se trata solo de nuevos sabores, sino que también ilustra cómo la cultura K-Pop y las tendencias culinarias pueden combinarse en un empaque colorido. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El grupo de siete miembros, con miembros de Corea, Tailandia y Japón, es conocido por sus actuaciones enérgicas y coreografías apasionadas que reflejan el estilo de vida de la juventud mundial.

«La colaboración Oreo x BABYMONSTER es la combinación perfecta para los jóvenes indonesios llenos de entusiasmo. Queremos que cada bocado sea un momento emocionante e inolvidable que haga que el indonesio Monstiez se sienta más cerca de sus ídolos», dijo Anggya Kumala, directora de marketing de Mondelez Indonesia, en su declaración, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

Según Anggya, BABYMONSTER y Oreo son íconos cercanos a la generación más joven.

«Para los jóvenes indonesios, la música y la danza no son sólo entretenimiento, sino parte de un estilo de vida y de autoexpresión. BABYMONSTER, con su fuerte energía escénica y la diversidad de sus miembros, representa un espíritu global e inclusivo cercano a esta generación», continuó.

Esta colaboración también presenta el desafío #TwistLickDance, invitando a los fans a experimentar el «nuevo ritmo» a través de la canción especial de Oreo y la coreografía característica de BABYMONSTER. Este desafío ha comenzado a popularizarse en las redes sociales, convirtiéndose en una forma divertida para que Monstiez canalice su energía y creatividad.

Como parte de esta colaboración, Oreo presenta una edición limitada de BABYMONSTER Red Sandwich Cookies con suave crema de malvavisco y galletas rojas. El diseño especial de las galletas también fue hecho directamente por los miembros de BABYMONSTER, convirtiéndolos en un símbolo de dulzura y nuevo entusiasmo para los fans.