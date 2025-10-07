‘Monster: The Ed Gein Story’ Ratings: 12.2 millones de visitas a Netflix

«Monster: The Ed Gein Story» debutó con 12.2 millones de visitas en sus primeros cuatro tres en Netflix.

Ese es solo un cabello más bajo que el debut de la temporada 2 de «Monsters», subtitulada «La historia de Lyle y Erik Menéndez», que alcanzó 12.3 millones de visitas en 2024. Sin embargo, el debut «Menéndez» se debutó durante un fin de semana de apertura de cuatro días, mientras que «Ed Gein» solo tuvo tres días para acumular las opiniones antes del lanzamiento de los 10 mejores. Cuarto día para superar a su predecesor.

La nueva temporada de Ryan Murphy y la serie de antología del crimen de Ian Brennan consiguieron el segundo lugar en la lista de televisión en inglés durante la semana del 29 de septiembre al 29 de octubre. 5. El único espectáculo que lo superó fue «Rebelde«,» La serie de misterio de Mae Martin que logró 14.1 millones de visitas esta semana después de debutar en la parte superior de la lista la semana anterior.

