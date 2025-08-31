Monsoon Blues: Todas las escuelas permanecerán cerradas en Jammu el lunes







Todas las escuelas gubernamentales y privadas permanecerán cerradas Jammu El lunes, dijo la Dirección de Educación Escolar, citando lluvia incesante y deslizamientos de tierra que azotaron las áreas montañosas de la división.

Las escuelas de la región permanecieron cerradas esta semana como una medida de precaución en medio de avisos meteorológicos.

«Teniendo en cuenta la lluvia incesante y los deslizamientos de tierra en las áreas montañosas, y para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, se ordena que todos los gubernamentales y las escuelas privadas División de jammu continuará permaneciendo cerrado el 01-09-2025 (lunes) «, dijo Naseem Javaid Chowdhary, Director de Educación Escolar, Jammu, en la orden oficial.

Más de 130 personas, en su mayoría peregrinos, han sido asesinadas, más de 120 heridos, mientras que 33 permanecieron sin counss después de los distritos de nubes, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en los distritos de Kishtwar, Kathua, Readi y Ramban desde el 14 de agosto.

La lluvia récord del 26 al 27 de agosto provocó inundaciones repentinas en las áreas bajas de la región, causando daños generalizados a las propiedades públicas y privadas.





Fuente