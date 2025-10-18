Monovolumen económico con puertas correderas a partir de 100 millones de IDR

Yakarta, VIVA – Los coches familiares con puertas correderas son sinónimo de confort y lujo. Pero quién lo hubiera pensado, ahora con alrededor de Rp. 100 millones, te lo puedes llevar a casa monovolumen Estilo lujoso con características prácticas y elegantes de puerta corredera.

Desde VIVA Automotive seguimiento en sitio auto usadoTanto fuera de línea como en línea, el sábado 18 de octubre de 2025, varios modelos usados ​​que solían costar cientos de millones de rupias ahora han bajado de precio, lo que los hace aún más atractivos.

Los monovolúmenes de puertas correderas son populares debido a su comodidad. Las puertas corredizas hacia atrás facilitan mucho el acceso dentro y fuera de la cabina, especialmente en áreas de estacionamiento estrechas. Este tipo de coche también ofrece un amplio espacio en el habitáculo y una cómoda posición de asiento, adecuado para familias numerosas o para uso empresarial, como viajes o recogida de pasajeros.

Una opción interesante en el rango de precios de 100 millones de IDR es el Toyota Sienta. Este monovolumen fabricado por un fabricante japonés está equipado con puertas correderas automáticas en determinadas variantes y un diseño moderno que todavía hoy luce fresco.

Las unidades usadas de 2016 o 2017 generalmente se ofrecen en el rango de 120 millones de IDR a 130 millones de IDR, según la condición y la variante. Se sabe que el Sienta ahorra combustible y es fácil de mantener, lo que lo convierte en una opción segura para quienes compran autos usados ​​por primera vez.

Además del Sienta, también merece la pena echarle un vistazo al Nissan Serena. Los modelos de generación C24 o C25 se venden ahora en el mercado de automóviles usados ​​a precios entre 90 y 130 millones de IDR. Serena es conocida por sus cabinas súper espaciosas, asientos tipo capitán y puertas correderas eléctricas en varios tipos. El confort y el equipamiento completo hacen que este coche se sienta como un monovolumen premium, a pesar de que su antigüedad en producción tiene más de diez años.

Si buscas un coche grande con una apariencia más lujosa, el Hyundai H-1 podría ser una alternativa. Este automóvil de Corea del Sur ofrece comodidad de categoría hotelera, con una cabina espaciosa y suspensión suave. El precio usado está en el rango de 110 millones de IDR a 140 millones de IDR para las unidades de producción de 2011-2013. Sin embargo, es necesario considerar los costos de mantenimiento y el consumo de combustible antes de comprarlo.