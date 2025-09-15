Monólogo de Nate Bargatze Emmys: los mejores chistes

Nate Bargatze abrió el Emmys Vestido como Philo T. Farnsworth, el inventor de la televisión, en un boceto con las estrellas de «Saturday Night Live» Bowen Yang, Mikey Day y James Austin Johnson. El bit, establecido 100 años en el pasado, fue una obra de teatro en el famoso boceto «SNL» de Bargatze «El sueño de Washington», mientras el comediante hace bromas que señalaban lo absurdo del panorama televisivo contemporáneo.

Como Yang, Day y Johnson jugaron con un prototipo de televisión, Bargatze les dijo: «No te desanimes. Lo que creamos aquí algún día traerá los programas mundiales que informan y educan. ¡Muestras que nos hacen reír y llorar!»

Luego, en un guiño al programa más nominado este año, «Severance», agregó Bargatze: «Y muestra sobre personas que, cuando van a trabajar, cambian a diferentes personas en sus cerebros que solo recuerdan lo que sucede en el trabajo! Muchas personas que lo ven no, pero por Dios, estarán en la televisión».

«Sueño que, algún día, habrá un canal para cada interés. El canal de viajes, para viajar. La red de alimentos, para alimentos. Y el canal de la historia», dijo Bargatze.

«¡Para la historia!» Day dijo, antes de que Bargatze lo corrigiera: «¡No! Para los extraterrestres».

Luego, el anfitrión dijo que no estaría aprendiendo en el canal de aprendizaje (también conocido como TLC). En su lugar: «Apretadores. Las personas que comen cojines del sofá. ‘Dr. Pimple Popper’. Todas nuestras cosas divertidas «.

Bargatze también imaginó un futuro con los canales de televisión para todos: «Redes como Telemundo, para hablantes de español. Y Bet: Black Entertainment Television».

¿Qué pasa con un canal para los blancos? «¿Por qué, CBS, por supuesto!» Dijo Bargatze, haciendo referencia a la red que transmite a los Emmys. «Sí, el sistema de transmisión caucásica!»

Bargatze también se burló de otros aspectos de la televisión, llamando a la transmisión «una nueva forma para que las empresas pierdan dinero». Cuando se le preguntó quiénes serán las estrellas de los espectáculos de transmisión, Bargatze dijo: «Asesinos. Asesinos de la vida real, en su mayoría». ¿Y quién vería programas sobre asesinos para el entretenimiento? «Tu esposa, mi esposa, la esposa de todos».

Bargatze es mejor conocido por su comedia limpia y a menudo autocrítica que se burla de las situaciones cotidianas y su propia falta de idea. El cómic con sede en Nashville ha sido el anfitrión de «SNL» dos veces, y tuvo la gira de comedia más taquillera de 2024. Su último especial «Your Friend, Nate Bargatze» debutó en Netflix en 2024, y hará su debut como actor en «The BreadWinner», una película de comedia He Co-wrota con Dan Lagana. Bargatze también publicó una memoria, «Big Dumb Eyes», a principios de este año, y con su compañía Nateland, espera crear el próximo universo de entretenimiento del tamaño de Disney.