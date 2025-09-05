Monketypaw Teaes de Jordan Peele No Drama Shorts antes de Premiere

Tiff Audiences, se prepara para estar aterrorizado como una nueva generación de cineastas de terror hace que sus estrenos mundiales en el festival. La clase inaugural de Jordan Peele‘s Mono Producciones y tiff «Sin dramaLa iniciativa debutará sus cortometrajes de terror durante un escaparate especial el sábado por la noche.

Las cinco películas, «Imelo», «Morty», «Spilled Milk», «Spide Skin» y «The Pigs Underneoath», se produjeron como parte de un programa no exclusivo de un año lanzado el otoño pasado por MonkyyPaw, TIFF y un grupo de entretenimiento filmado universal para crear pruebas de concepto o cortometrajes que exploran el horror en los cultivos, el tiempo, los entornos y los entornos de la sociedad y la sociedad.

«No Drama» pidió a los artistas que reflexionaran sobre esta pregunta: «¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué monstruos acechan en los rincones más profundos de tus pensamientos internos?» Los cinco escritores y directores seleccionados, Chandler Crump, Charlie Dennis, Helena Hawkes, Jared Leaf y Ariel Zengotita, recibieron una subvención de $ 50,000 de TIFF para producir sus proyectos, que debutarán el sábado a las 6:30 pm en Cinema 1 en TIFF Lightbox.

«Durante el año pasado, hemos tenido el placer de ver a nuestros primeros cinco cineastas ‘No Drama’ dar vida. No podríamos estar más emocionados de presentar estas películas en TIFF y ver a dónde van a continuación», dijo Peele, quien entregará comentarios de apertura en la proyección junto al presidente de Universal Pictures Peter Cramer y el CEO de Tiff, Cameron Bailey. Después del escaparate, los cineastas participarán en un Q&A moderado por Jacqueline Coley de Rotten Tomatoes.

«Jordan y su equipo en Monkypaw han redefinido el cine de género al desafiar las convenciones y empujando los límites», señaló el presidente de Universal Pictures, Peter Cramer. «Su iniciativa ‘No Drama’ ofrece a cinco nuevas voces talentosas el acceso, la tutoría y la plataforma para mostrar su propio trabajo innovador, en asociación con TIFF, que ha sido el lanzamiento de la lanzamiento de tantos cineastas increíbles a través de los años. En nombre de la emocionante y emocionante grupo de entretenimiento filmado.

Entradas para el escaparate están disponibles ahora, y vea el sosqueante trailer de supercut de los cortometrajes, que presentan a Scott Mescudi, Brandon Perea, J. Alphonse Nicholson y Keyla Monterroso Mejia Entre sus estrellas – abajo:

A lo largo de la producción de los cinco cortometrajes, Monkypaw se asoció con compañías líderes en la industria que brindaron apoyo en especie durante todo el proceso de cine. Entre los socios que participaron en las cinco películas se encuentran Mathematic Film (VFX), Compañía 3 (Audio y Acabado de Color), Signature Post (Sound Design), Formato (Supervisión de Música, Uso de la Biblioteca y Licencias). Panavision proporcionó paquetes de cámara para «morty», «leche derramada», «piel gruesa» y «los cerdos debajo»; Sony proporcionó «leche derramada» con el Sony Mini Rialto, haciendo que el corto sea la segunda proyección para usar la cámara después de «F1». Cooke Optics proporcionó lentes para «IMelo». MBS Equipment Company proporcionó equipos de iluminación y agarre para «morty», «leche derramada», «piel gruesa» e «imago».