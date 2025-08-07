VIVA – El gobernador del centro de Kalimantan (Kalimantan Central), el agustiar Sabran, monitorea directamente el conteo de votos (el recuento de revocación (PSU) En varias centros electorales (TPS) en North Barito Regency, martes (8/8/2025).

El primer sitio de votación monitoreado por el gobernador Agustiar Sabran fue TPS 901 en la aldea de Lanjas, distrito de Teweh Tengah, ubicado en la penitenciaría de Clase II B en Muara Teweh.

El número de listas de votantes permanentes (DPT) en el TPS fue de 259 personas. El total de votos ingresados fueron 117 votos. El proceso de cálculo tuvo lugar de 13.33 a 14.00 WIB.

Según los resultados del recuento de votos, la pareja candidata (Paslon) 01 Sahaluddin-Felix Sonandie recibió 29 votos.

Paslon 02 Jimmy Carter-Riaty Karawahebi obtuvo 87 voces, y había 1 voz inválida.

Además, el gobernador Agustiar Sabran continuó monitoreando a TPS 06 en la aldea de Melayu, distrito de Teweh Tengah, ubicado en el área comercial. El número de DPT es de 577 personas.

Los resultados del cálculo muestran que Paslon 01 obtiene 153 votos, Paslon 02 obtiene 108 votos y hay 4 votos no válidos.

El total de votos que ingresó alcanzaron 265 votos. El cálculo se realizó de 14.00 a 15.00 Wib.

En esta ocasión, el gobernador Agustiar Sabran expresó su preocupación por el nivel de participación de los votantes, que aún era relativamente bajo en las dos centros electorales monitoreados.

«Lamento el nivel de participación de los votantes que no alcanza el cincuenta por ciento. Este es sin duda un registro importante para todos nosotros en crear conciencia pública sobre la importancia de los derechos de voto en el proceso democrático», dijo el gobernador Agustiar Sabran.

Aun así, el gobernador Agustiar Sabran apreció el curso del proceso de conteo de votos que se consideraba seguro, ordenado y suave.

«Estoy agradecido de que el proceso de conteo de votos se ejecute de manera rápida y conductiva. Esto demuestra que los organizadores en el campo han llevado a cabo las tareas de manera óptima. Espero que los resultados del cálculo puedan presentarse de inmediato a la KPU para ser seguidos de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo el gobernador Agustiar Sabran.

El gobernador Agustiar Sabran también apeló a todos los rangos de organizadores, especialmente al Grupo de Organización de Votación (KPP), para mantener la integridad, la neutralidad y la profesionalidad en la realización de cada etapa.

«Se espera que la revocación en la regencia de North Barito no sea una corrección de las elecciones anteriores, pero también muestra un compromiso conjunto para mantener una democracia honesta, justa y transparente», dijo el gobernador Agustiar Sabran.

«Este proceso es un impulso para fortalecer la confianza pública en las elecciones a través de un orden ordenado, responsable y garantizando el derecho a votar a todos los ciudadanos», dijo.