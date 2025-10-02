Mongolia elige al ganador de Tallin ‘Silent City Driver’ como candidato al Oscar

Director Janchivdorj SengorDorj «Conductor de la ciudad muda«Ha sido elegido para representar Mongolia En la categoría de Best International Feats en el 98 Premios de la Academia.

La decisión fue tomada por el Comité Nacional de Selección del país.

«Silent City Driver» sigue a Myagmar, interpretado por A. Tuvshinbayar, un hombre liberado después de 14 años de prisión que regresa a un mundo cambiado. Alienado, luchando con la insuficiencia renal e incapaz de volver a conectarse, refuerza a los perros callejeros, busca encuentros anónimos ocasionales y encuentra trabajo como conductor del coche fúnebre. Allí se cruza con un fabricante de ataúd ciego, su hija Saruul, y un monje budista, figuran a través de quien busca tentativamente la redención. La historia da un giro más oscuro cuando Saruul se convierte en víctima del chantaje y Myagmar confronta los límites del perdón, lo que lleva a una elección devastadora.

«Silent City Driver» ha generado impulso en el circuito del festival, ganando el Gran Premio para la mejor película y el mejor diseño de producción en Tallinn Black Nights en 2024, y el Mulberry púrpura en el Festival de Cine de Udine Far East de Italia en 2025.

La película anterior de Sengedorj, «The Sales Girl» de 2022, también ganó el Premio de la Audiencia en Udine, además de la mejor película en el Festival de Cine Asiático Vesoul.

Mongolia ha estado presentando películas a los Oscar desde 2003, pero aún no ha obtenido una nominación. La entrada de 2023, «City of Wind», se estrenó en Venecia, pero no hizo la lista corta. La entrada del año pasado, «Si tan solo pudiera hibernar», debutó en Cannes y no avanzó a la lista de Oscar.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.