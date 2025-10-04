Monedas por valor de más de USD 1 millón recuperadas de 1715 naufragios







Un equipo de salvamento ha recuperado más de 1000 monedas de plata, cinco monedas de oro y artefactos de oro raros por un valor de USD 1 millón del español de 1715 Tesoro Flota naufragio en la costa del tesoro de Florida, más de 300 años después de que un huracán hundió la flota. El descubrimiento ofrece una rara visión de la historia marítima de la era colonial, con muchas monedas que muestran fechas visibles y marcas de menta.

Después de la conservación, estos tesoros se mostrarán en museos localesenriquecer el patrimonio público y proporcionar oportunidades educativas. Descubrir más de 1000 monedas a la vez es excepcionalmente raro, insinuando más tesoros en alta mar.

