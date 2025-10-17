Moneda conmemorativa de 1 dólar dedicada a Steve Jobs







La Casa de la Moneda de EE. UU. ha revelado el diseño de una moneda conmemorativa de 1 dólar en honor al difunto cofundador de Apple y El director ejecutivo Steve Jobs. La moneda muestra a un joven Jobs sentado con las piernas cruzadas frente a un paisaje de colinas de California, dijo la Casa de la Moneda. Por supuesto, lleva un jersey de cuello alto. También hay una inscripción: «Haz algo maravilloso».

La cita de 2007 se ha utilizado para enmarcar la visión del mundo y el legado de Jobs a través de su patrimonio. Costará 13,25 dólares en el sitio web de Mint, pero tendrás que esperar hasta 2026 para conseguir uno. La moneda es parte de un proyecto de años que rinde homenaje a la innovación estadounidense y que comenzó en 2018.

