Mona Fastvold en ‘The Testament of Ann Lee’, regresando a Venecia

Mona Fastvold y la hija de Brady Corbet, Ada, ha asistido a siete ediciones del Festival de Cine de Venecia. Ella tiene 10 años.

Es algo que Fastvold afirma que recientemente se dieron cuenta. «Siento que ha crecido en el festival», dice ella.

Si bien es una estadística impresionante, por no mencionar linda, simplemente sirve para subrayar la increíble carrera de esta poderosa pareja de cine independiente que ha tenido en el Lido, donde han debutado cuatro de las seis películas que han hecho juntas, incluida la épica «The Brutalist» del año pasado (dirigida por Corbet, quien co-retrata con Fastvold). Venecia se convirtió en un trampolín en la gloria de la temporada de premios (y un trampolín un tanto sudoroso, debido al intenso calor de 2024, Fastvold dice que «se desmayó» en el estreno de la tarde).

Este año lo convierte en cinco películas, ya que FastVold se hace cargo de la silla del director con la entrada de la competencia «El testamento de Ann Lee”(Coescrito con Corbet).

Hablando con Variedad De su natal Noruega después de terminar la postproducción, FastVold describe la película, protagonizando Amanda Seyfried En el papel principal, como un «recuento especulativo» de la vida de Lee, el fundador de la secta cristiana The Shakers. En 1774, Lee emigró del Reino Unido con ocho seguidores y, como señala el director, «creó la sociedad utópica más grande de la historia estadounidense con total igualdad entre hombres y mujeres y todas las razas y antecedentes».

La característica también es un musical, pero «no es un musical recto», ni es una «película biográfica recta». Seyfried, quien pasó un año preparándose para el papel, canta, posiblemente por primera vez en la pantalla desde «Les Miserables» de 2012.

Hay paralelos claros entre «Ann Lee» y «The Brutalist», y no simplemente para un enfoque en emigros europeos perseguidos que buscan una vida mejor en el Nuevo Mundo. En el papel, ambas parecen propuestas de cine poco probables. De hecho, se ha escrito mucho sobre los siete años que se llevó a que las ruedas se muevan sobre «The Brutalist», sobre un arquitecto ficticio que tiene un arquitecto de holocausto y la primera película con un intermedio para convertirse en un importante contendiente de premios desde «Gandhi».

«Ann Lee» tuvo un viaje similar. Fastvold dice que inicialmente hubo un «cero interés» de la industria en su biopía musical no exitada, no cita sobre un oscuro líder religioso del siglo XVIII. Cuando Seyfried expresó su deseo de interpretar a Lee, advirtió a su amiga: «No te pagaré nada, vas a trabajar muy duro y será una experiencia muy incómoda para ti».

Fastvold se perseveró por fascinación por el tema. Los Shakers, solo dos miembros permanecen, en gran parte debido a la dedicación de la secta al celibato, se conocen por su diseño y arquitectura utilitaria que priorizan la funcionalidad, la simplicidad y la artesanía. Lo que le interesó a Fastvold fue su «espíritu colaborativo» y una laboriosa búsqueda de perfección casi en lo que crearon. Fue una búsqueda que reconoció.

«Hay algo en hacer cosas, como estas películas muy, muy difíciles que nadie quiere hasta que se hagan, que realmente me habló como artista», dice con una sonrisa. «Hay una obsesión allí».

«Ann Lee» estaba disparando bajo el radar cuando «The Brutalist» se estrenó en Venecia el año pasado. Fastvold se dio solo 48 horas en el festival antes de volar de regreso al set en Budapest (donde había sido el verano anterior filmando «The Brutalist»). Cuando el ruido de la temporada de premios que rodeó la película estalló poco después, Fastvold y Corbet simplemente llevaron a «Ann Lee» con ellos en el circuito.

«Estuve editando todo el tiempo que estábamos haciendo campaña. Editaría, editaría, editaría y luego los fines de semana haría preguntas y respuestas con Brady», dice Fastvold, y agrega que le encantaba el contraste de promocionar un proyecto mientras trabajaba en otro. «Sin embargo, mucho privilegio es poder hablar sobre sus películas, lo que ninguno de nosotros ha hecho en ese sentido, la verdadera alegría es hacerlas. Ambos somos incómodos y preferimos estar detrás de la cámara, ¡ambos decidimos dejar actuando por una buena razón!, Por lo que es maravilloso desaparecer en la edición».

«The Brutalist» terminó con un recorrido saludable de honores, incluidos tres Oscar, cuatro BAFTA y tres Globos de Oro, junto con una aclamación casi unánime.

«Todo fue un regalo hermoso y, con suerte, hace que sea un poco más fácil para nosotros hacer más películas», dice Fastvold. ¿Pero lo tiene? «No lo sabemos todavía».

Las ofertas de otro trabajo, como tienden a hacer después de un gran éxito como «The Brutalist», llegaron. Pero esa no es la razón por la cual Fastvold y Corbet, quienes, como directores, ahora han tenido dos características cada una en competencia en Venecia, trabajaron sobre la película.

«¿Qué vas a hacer, pasar cuatro años dirigiendo una película sobre superhéroes?» Ella dice. «No se ofende a cualquiera que lo haga, estoy seguro de que es muy divertido. Pero existe esa necesidad obsesiva y compulsiva de crear algo … un poco de espíritu de agitador. Así que vamos a seguir haciendo nuestras películas».

Y son películas que Fastvold y la hija de Corbet, Ada, incluso a la tierna edad de 10 años, ahora no se ven simplemente en sus vacaciones de verano (y a menudo aparece como un extra), sino que felizmente observa sus estrenos de Venecia.

Puede que haya sido demasiado joven para apreciar la primera vez de su madre en el festival como directora con «The World To Come» de 2020. «Era pequeña, así que solo estaba haciendo volteretas en los pasillos afuera», recuerda Fastvold. Pero ella se sentó en las 3 horas y 35 minutos de «el brutalista» y su ovación de pie (ya sea 12 o 13 minutos, dependiendo de a quién crea). «Le gustó, lo cual fue agradable», dice Fastvold, quien señala que se inclinó para «cubrirse los ojos un par de veces» durante las escenas no familiares.

En cuanto a «El testamento de Ann Lee», Ada solo ha visto «bits y piezas en la edición», dice Fastvold. «He guardado toda la experiencia en Venecia».