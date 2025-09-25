MOMO ex geisha llora, mi amada madre murió

Yakarta, Viva – La triste noticia vino de la familia de Momo, la ex vocalista Geisha. La madre, Tinurmaya Nainggolan, falleció el miércoles 24 de septiembre de 2025 a la edad de 74 años.

Leer también: Momo se disculpa por la canción de Ariel Noah, la respuesta de Ariel está en el centro de atención



A través de cargas en la historia de Instagram, Momo compartió las tristes noticias. Subió una foto de un corredor tranquilo con un letrero que decía «sala de duelo» acompañada de una breve oración llena de dolor. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Roto mi corazón, Dios», escribió Momo, citado VIVA.

Leer también: Más popular: la parte sensible de una niña que hizo que Jefri Nichol encendiera, un psicólogo criticó a Baim Wong



No solo eso, el cantante cuyo verdadero nombre es Narova Morina Sinaga también compartió su último momento con su madre. En la siguiente foto, Momo parecía abrazar el cuerpo de su madre que había sido envuelta en tela púrpura.

Leer también: Colección de autos de lujo de Momo Geisha esposo que dio a un estadio de fútbol hijos



Con un corazón roto, reveló lo difícil que era renunciar a la partida de la persona que tanto amaba.

«Este corazón está roto, mamá, pero debemos dejarte ir sinceramente. Tan duro como lo hemos intentado, pero Dios te ama más», dijo.

En medio de profunda tristeza, Momo todavía trató de ser sincero y rezar para que la madre descansara en paz.

«Descansa, mamá, conoce a las personas que extrañas en el cielo», continuó.

Hasta ahora, la familia no ha proporcionado una declaración oficial sobre la causa de la muerte de Tinurmaya Nainggolan o la ubicación de los cloves y los cementerios.