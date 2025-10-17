Momentos tensos para ODGJ en el mercado de Rebo Como rehenes de 2 niños, resulta que el perpetrador…

Jacarta – Se produjeron acciones dramáticas en la zona de Kalisari. Mercado ReboEste de Yakarta, viernes 17 de octubre de 2025 por la mañana. Se sospecha que un hombre ODGJimprudentemente tomó dos rehenes niño Su nacimiento fue en una fotocopiadora.

Este incidente fue informado por primera vez por los residentes locales a los oficiales del Departamento de Bomberos del Sector Pasar Rebo (Damkar) alrededor de las 08.35 WIB. El jefe de la Sección de Operaciones del Subdepartamento de Bomberos y Rescate del Este de Yakarta (Gulkarmat), Abdul Wahid, dijo que los residentes estaban entrando en pánico porque el hombre a menudo alucinaba y mostraba síntomas de estrés severo.

«La víctima esa mañana tomó como rehenes a dos de sus hijos en la tienda. Luego los residentes vinieron a la oficina de Pasar Rebo Damkar para pedir ayuda», dijo el viernes 17 de octubre de 2025.

Inmediatamente se envió al lugar una unidad de rescate con tres personas. El equipo llegó a las 08.46 WIB y logró evacuar a los dos niños víctimas de forma segura alrededor de las 09.29 WIB.

El jefe de policía de Pasar Rebo, el comisionado de policía I Wayan Wijaya, confirmó el incidente. Según él, el hombre fue evacuado y trasladado al hospital Duren Sawit para recibir tratamiento médico.

«Así es, el interesado ha sido trasladado al hospital Duren Sawit. Mientras tanto, sus dos hijos ahora están confiados al hermano mayor del hombre», dijo Wayan.

Cuando se le preguntó sobre el motivo, Wayan explicó que se sospechaba que el perpetrador padecía una depresión severa. Sin embargo, su partido todavía está llevando a cabo investigaciones en profundidad para descubrir la causa exacta. Por suerte, no hubo víctimas en este incidente. Mientras tanto, la situación en el lugar del incidente era propicia después de que oficiales conjuntos completaran el proceso de evacuación.

«La causa aún está siendo investigada. Se sospecha temporalmente que se debe a la depresión», dijo.