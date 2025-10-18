Momentos tensos: Grupo del jefe de policía regional de Papúa Central baleado por KKB Aibon Kogoya, hiriendo al jefe de narcóticos

Papuasia Medio, VIVA — Dos de los cuatro miembros de la Policía Nacional grupo Jefe de Policía Regional de Papúa Central, General de Brigada Policía Alfred Paparre, que la víctima tiroteo Grupos criminales armados (KKB) al pasar por Nabire Regency.

El KKB, comandado por Aibon Kogoya, disparó contra el grupo. El incidente comenzó cuando el jefe de la policía regional y su personal se dirigieron al lugar de evacuación de civiles víctimas de disparos en Kali Semen, Wadio Atas, distrito de Nabire Occidental, el viernes 17 de octubre de 2025 por la mañana. El grupo acababa de visitar el TKP (escena del crimen), cuando, en su camino de regreso a Nabire, fueron repentinamente emboscados por una serie de disparos en el kilómetro 17-18.

«Regresamos a Nabire para comprobar la escena del crimen. En el km 17-18, en nuestro camino de regreso, nuestro grupo fue recibido, donde en nuestro grupo estábamos el jefe de policía de Nabire. Luego, el Sr. Kapolda y varios PJU que habían sido trasladados, incluido el Sr. Dandim 17 Nabire», dijo el jefe de policía de Nabire, el comisionado adjunto de policía Samuel D. Tatiratu, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

Los disparos que llegaban continuamente creaban una atmósfera tensa. Varios miembros respondieron al fuego para defenderse. En ese incidente, cuatro policías terminaron herido debido a fragmentos y proyectiles de bala disparados desde los cerros.

«Cuando fue atacado, lo golpearon en la parte trasera del automóvil. Esto resultó en heridas adicionales, alrededor de cuatro miembros del personal de la policía de Nabire. Un jefe de narcóticos recibió una astilla en el costado de la cabeza. Y dos fueron alcanzados por fragmentos de bala, y dos tenían heridas de bala de proyectil alojadas en el hombro izquierdo», dijo Samuel.

A pesar de que estaban bajo una lluvia de balas, el grupo finalmente logró abandonar el lugar de la emboscada bajo estricta vigilancia. Los cuatro heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital de Nabire para recibir cuidados intensivos.

El jefe de policía de Papúa Central incluso fue al hospital para visitar a sus miembros heridos. «Después de eso, volvimos, junto con el jefe de la policía regional, para visitar a los 4 colegas. Las 4 personas tenían heridas de bala por astillas y se han tomado medidas. Y las personas que resultaron heridas ayer recibieron tratamiento en el Hospital de Nabire, por ahora», dijo.

Además, el sábado por la tarde fueron enterradas las víctimas civiles que murieron en el anterior ataque del KKB. La policía también custodiaba el cortejo fúnebre y brindó asistencia a la familia de la víctima.