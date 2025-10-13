Momentos Olla Ramlan se desmayó mientras depositaba flores en la tumba de su madre

Tangerang del Sur, VIVA – Triste noticia vino de mi madre. ser ramlan quien murió el domingo 12 de octubre de 2025. La madre de Olla Ramlan, Tis’ah Djahri, exhaló su último aliento alrededor de las 04.15 WIB en Bintaro, Tangerang del Sur. Aunque la madre biológica de Olla Ramlan era una de las personas más cercanas a él, la actriz sintió una pena muy profunda.

Lea también: Incapaz de contener su dolor, Olla Ramlan se desmayó en el funeral de su madre



El difunto Tis’ah Djahri fue enterrado inmediatamente ese mismo día. En el funeral, se vio a Olla Ramlan viniendo directamente a llevar a su madre a su lugar de descanso final. También varios otros hermanos. ¡Vamos, desplázate más!

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se ve a Olla Ramlan vestida completamente de negro con un pañuelo negro en la cabeza para indicar sus condolencias. Al principio, Olla Ramlan todavía tenía fuerzas para levantarse y extender las hojas sobre la tumba de su madre a pesar de que alguien más lo sostenía.

Lea también: Muere Innalillahi, la madre de Olla Ramlan



El cuerpo de Olla Ramlan parecía muy débil, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Aun así, hizo todo lo posible por esparcir flores sobre la tumba de su madre.

Incapaz de contener su cuerpo cada vez más fláccido, Olla Ramlan se desmayó. En medio del proceso de siembra de las flores, Olla Ramlan perdió repentinamente el conocimiento. La gente a su alrededor entró en pánico e inmediatamente llevaron a Olla Ramlan a un lugar más seguro.

Lea también: ¡Olla Ramlan confiesa tener marido! esta es la figura



«¡Es realmente triste! Este es el momento en que Olla Ramlan se desmayó mientras depositaba flores después del entierro de su madre: «Estaba tan devastado por perder su único lugar para hablar, que se sintió realmente triste», se lee en el comunicado de Instagram @rumpi_gosip, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Muchos internautas inmediatamente expresaron su simpatía por Olla Ramlan. No pocas personas entienden lo que se siente al perder a una madre, lo que hace que Olla Ramlan se desmaye y deje de llorar.

«De hecho, perder a tu madre es como si una parte de tu vida hubiera desaparecido», comentó un internauta.

«Perder a mi madre es muy doloroso. He estado sin madre durante 10 años y todavía lloro cuando recuerdo a mi madre a pesar de que ya han pasado 10 años», dijo otro.

«Las proclamas de Innalilahi en Allamhrating Allamh pudieron hacerlo posible.