Momentos más intensos y memorables

“En patrulla: en vivo” presentador y productor ejecutivo Dan Abrams promete «algunas sorpresas para los espectadores» este fin de semana para celebrar el episodio número 300 del programa en Reelz. «Es posible que incluso haga una pequeña excursión en las próximas semanas para celebrar el hito; habrá más sobre eso», añadió.

“On Patrol: Live”, que se transmite en vivo los viernes y sábados por la noche desde las 9 pm hasta la medianoche, hora del Este, utiliza más de 50 cámaras en vivo para seguir a los agentes de los departamentos de policía y del sheriff de todo el país mientras responden a las llamadas. Para conmemorar el hito del episodio número 300, el programa promete este fin de semana segmentos que analizan sus “momentos más memorables e intensos, desde lo impactante y dramático hasta lo extraño y, a veces, divertido”.

«Este programa se ha convertido en algo más que un trabajo para mí», dijo Abrams. «Sí, es una serie realmente divertida en la que trabajar, pero también creo que es muy importante ofrecer una ventana a lo que los agentes de policía hacen y ven a diario en todo Estados Unidos. Es el único programa en el país que regularmente brinda a los espectadores una verdadera idea de cómo es realmente una noche de patrulla».

Abrams presenta la serie junto con analistas del equipo en el estudio, incluido el Capitán Tom Rizzo (Departamento de Policía de Howell Township, Nueva Jersey), el Sheriff Adjunto Curtis Wilson (Departamento del Sheriff del Condado de Richland, Carolina del Sur) y el Sargento. Sean “Sticks” Larkin (retirado, Departamento de Policía de Tulsa, Oklahoma).

Según el programa, hasta ahora ha viajado con 36 departamentos y oficinas del sheriff en todo el país, ayudó a encontrar 46 personas desaparecidas a través de los segmentos semanales «Desaparecidos» del programa y ayudó a localizar a 82 fugitivos a través de sus segmentos «BOLO (Be on the Lookout)».

«Nuestros espectadores – ‘OP Nation’ – son la columna vertebral absoluta del programa, y ​​su pasión y apoyo por la serie son la razón por la que estamos en el episodio 300», añadió Abrams. «Quizás lo más importante es que hemos podido impulsar a esa comunidad para ayudar a recuperar a docenas de personas desaparecidas y localizar a más de 80 fugitivos, y eso es algo de lo que estoy realmente orgulloso de ser parte».

Actualmente, los socios de “On Patrol: Live” incluyen a Baton Rouge PD (La.); Oficina del Sheriff del Condado de Christian (Missouri); Oficina del Sheriff del condado de Clayton (Georgia); Departamento de Policía de Daytona Beach (Florida); Oficina del Sheriff del condado de Knox (Tennessee); Oficina del Sheriff del Condado de Lee (Florida); Departamento del Sheriff del condado de Richland (SC) y Wheeling PD (WV).

Reelz ha visto dispararse sus índices de audiencia desde el lanzamiento de “On Patrol: Live” en julio de 2022; A principios de este año, el cabler renovó “On Patrol: Live” y su spin-off “On Patrol: First Shift” hasta principios de 2026.

Big Fish Entertainment, propiedad de Amazon, está detrás de “On Patrol: Live”. Antes de “On Patrol: Live”, Abrams y Big Fish produjeron “Live PD” para A&E, que fue retirado en el verano de 2020. A+E Networks presentó una demanda para bloquear “On Patrol: Live”, calificándolo de copia de “Live PD”, pero ambas partes llegaron a un acuerdo en noviembre, lo que permitió que “On Patrol: Live” continuara en Reelz y ahora alcance esta marca de 300 episodios.

Aquí hay un paquete de videos preparado por “On Patrol: Live”, que analiza los primeros 300 episodios del programa: