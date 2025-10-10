Momentos en que la madre y el bebé mueren en la sala de oración de Kalideres, ¿cuál es la causa?

Yakarta, VIVA – Una mujer de iniciales HH (38) fue encontrada muerta con su bebé adentro sala de oración Terminal Autobús KalideresYakarta Occidental.

El incidente ocurrió el jueves 9 de octubre de 2025 por la tarde. Ambos son sospechosos. morir mundo debido a un sangrado abundante después de haber dado a luz en ese lugar. Antes de que lo encontraran muerto, víctima Fue visto entrando al baño público al lado de la sala de oración de la terminal.

«La víctima fue vista entrando al baño que estaba al lado de la sala de oración. Poco después salió empujando una cesta de basura y entró en la sala de oración», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de la policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Reonald Simanjuntak, el viernes 10 de octubre de 2025.

Jefe de la Subdivisión de Información Pública de Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak

Poco después, un visitante terminal que estaba a punto de orar se sorprendió cuando encontró a la víctima tirada en el suelo de la sala de oración cubierta de sangre, con bebé pequeño está cerca.

«La víctima fue encontrada tendida con sangre corriendo por sus piernas. Se sospecha que murió por pérdida de sangre después del parto», dijo Ronald.

Los agentes de policía de Kalideres que llegaron al lugar llevaron inmediatamente a la escena del crimen (TKP) y evacuaron los cuerpos de la madre y el bebé al Hospital de Policía de Kramat Jati para un examen más detenido.

Mientras tanto, el jefe de policía de Kalideres, el comisario de policía Arnold Julius Simanjuntak, dijo que aún se estaban llevando a cabo investigaciones para determinar la causa exacta de la muerte de la víctima y del bebé recién nacido. Actualmente, la policía está investigando la historia de la víctima, incluso si tenía familia o si estaba en un largo viaje antes del trágico incidente.

«Es cierto, una mujer y su bebé fueron encontrados muertos en la sala de oración. Las sospechas iniciales son que la víctima murió debido a una hemorragia después del parto», dijo Arnold.