Momentos en los que un matón de Pulogadung murió al ser atropellado por una motocicleta y luego atropellado por un camión durante una fuerte lluvia

Jacarta – La policía reveló los segundos sospechosos de un hombre llamado Alisnur. matón en la zona industrial PulogadungCakung, este de Yakarta, fallecido atropellar camión.

El lunes 27 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 19.18 WIB. El hombre de 56 años cruzaba la calle hacia un puesto de comida de la zona.

Según los informes de seguridad regionales, inicialmente Alisnur fue atropellado por una motocicleta Aerox conducida por un estudiante con las iniciales AW que viajaba con su colega R, que también era estudiante de Jatinegara Kaum, Cakung.

Cuerpo víctima rebotó en medio del camino. Lamentablemente, por detrás llegó una camioneta cuyo número policial se desconocía y atropelló el cuerpo de la víctima, para luego darse a la fuga sin detenerse.

«La víctima fue evacuada en ambulancia al hospital de policía de Kramat Jati. Mientras tanto, el motociclista fue detenido para ser interrogado», dijo el jefe de la Unidad de Accidentes de Tráfico de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, comisionado adjunto de policía Darwis Yunarta, el martes 28 de octubre de 2025.

La seguridad regional y la policía local aseguraron inmediatamente el lugar, se pusieron en contacto con la Unidad de Accidentes de Tráfico de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta y pidieron información a varios testigos, incluida la familia de la víctima.

Alrededor de las 20:00 horas, el equipo de ambulancia y la policía llegaron al lugar. Luego, los agentes llevaron el cuerpo de la víctima al hospital de policía de Kramat Jati para una autopsia. Hasta el momento, la policía sigue buscando al camionero que se dio a la fuga tras el incidente.

Actualmente, la Unidad de Accidentes de Tráfico de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta todavía está llevando a cabo una investigación examinando a varios testigos y imágenes de cámaras CCTV (circuito cerrado de televisión) alrededor del lugar para revelar la identidad del vehículo del perpetrador que huyó.

«Aún estamos investigando. La identidad del conductor (del camión) aún no se conoce», dijo Darwis.

Anteriormente se informó que las fuertes lluvias que cayeron sobre la zona industrial de Pulogadung, Cakung, al este de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025 por la noche, provocaron un desastre para un hombre llamado Alisnur.

Murió horriblemente después de ser atropellado por un camión grande en medio de una carretera mojada y resbaladiza. Según la información que circula, se dice que Alisnur es un matón que a menudo deambula por la zona industrial. Esa noche, la tragedia lo golpeó.

Según los vecinos, la víctima fue atropellada primero por una motocicleta. Su cuerpo cayó al camino. Antes de que tuviera tiempo de levantarse, un camión llegó por detrás y atropelló su cuerpo. La víctima murió en el acto con graves heridas en la cabeza y el cuerpo.