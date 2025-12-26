Momentos del imprudente hombre que salta desde el último piso de la Gran Mezquita de La Meca, sospechoso de suicidarse

la mecaVIVA – Un incidente sorprendente ocurrió en Mezquita Haram que se encuentra en la Ciudad Santa de La Meca, Arabia Saudita. una persona hombre — supuestamente buscado suicidarseSe atrevió a saltar desde el último piso de la mezquita que estaba llena de peregrinos y peregrinos de la Umrah, el jueves 25 de diciembre de 2025.

El inesperado incidente se volvió viral en las redes sociales. En una grabación que circula, un hombre vestido completamente de blanco, sospechoso de ser un peregrino de la Umrah, saltó repentinamente desde el último piso de la mezquita y provocó tensión en el área de la mezquita.

El hombre saltó y golpeó oficial de seguridad La Gran Mezquita está debajo. El incidente hizo que otros fieles gritaran histéricamente.

Reportado Khaleej VecesEl viernes 26 de diciembre de 2025, las Fuerzas Especiales de Seguridad de la Gran Mezquita dijeron que habían respondido al incidente y un oficial de seguridad resultó herido mientras intentaba evitar que el hombre cayera al suelo.

Las autoridades dijeron que tanto el hombre como el guardia de seguridad fueron llevados para recibir tratamiento médico. También se han completado los procesos legales necesarios.

Las fuerzas de seguridad de Haram emitieron un comunicado diciendo: «Hubo un incidente en el que alguien intentó suicidarse desde el último piso de la Gran Mezquita».

«Un guardia de seguridad resultó herido mientras intentaba evitar que cayera al suelo. Ambos individuos fueron trasladados inmediatamente para recibir el tratamiento médico necesario y se completaron los procedimientos oficiales necesarios», añadió.

El Gran Imán de la Gran Mezquita, Jeque Dr. Abdur Rahman As Sudais, comentó sobre el incidente y llamó a los peregrinos a «obedecer las reglas e instrucciones, respetar la santidad del lugar, observar la etiqueta islámica adecuada en el mismo y dedicarse a la adoración y la obediencia».

Añadió que entre los objetivos de la ley islámica está la preservación de la vida y no permitir que perezca, como dice Allah SWT: «Y no te sumerjas en la destrucción con tus propias manos».